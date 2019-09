Os quejáis de La Gota Fría, pero os aseguro que en la Biblia fue mucho peor. Voy a contaros algunas cosas que seguro que no sabíais:

1. El libro del Génesis dice que "había gigantes en la Tierra en aquellos días" y que pululaban por allí "hijos de dios" que se unieron a "las hijas de los hombres" y les dieron hijos. Ríete tú de Juego de Tronos y los X-Men.

2. La Biblia se contradice: le dije a Noé que metiese una pareja de animales de cada especie, pero al párrafo siguiente me lo pensé mejor y le ordené que de los animales "puros" fueran siete. Es que los usábamos para hacer sacrificios y si sólo había una pareja y se la cargaban la habríamos liado buena.

3. Los dinosaurios no los metí porque no cabían. Y el unicornio lo dejé fuera para dejar espacio para el ornitorrinco. Lo hice cuando estaba fumado y le había cogido cariño. ( Esto no lo dice la Biblia).

4. Para coger la pareja de canguros, Noé tuvo que ir a Australia y volver. ( Esto no lo dice la Biblia).

5. Toda la historia del Diluvio es un plagio de la "Leyenda de Utnapishtim", un relato contenido en una de las tablillas de la Epopeya de Gilgamesh.

6. No sirvió de mucho el diluvio, porque lo primero que hizo Noé al tocar tierra fue emborracharse desnudo.

7. Tras el diluvio hice una alianza con la humanidad, y la sellé con el Arco Iris, los colores de la bandera gay. A diferencia de mi Iglesia, yo no discrimino a nadie.

VER MÁS: Tuitazos de @diostuitero