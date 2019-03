Los siete asesinatos más gores de la Biblia

Hoy me pongo en modo programa de sucesos y os traigo un ranking de asesinatos que aparecen en la Biblia y que dejan a los de Juego de Tronos en pañales. Atentos:

1. Caín y Abel, ¿seguro que fue con una quijada?

Éste es un caso curioso porque hizo descender la población de la Tierra un 25%. Y también es interesante porque mucha gente piensa que Caín mató a Abel con una quijada de asno, cuando la Biblia no especifica el arma homicida. Lo de la quijada de asno es fruto de las representaciones del luctuoso suceso en la historia del arte.

2. La muerte de Sísara, al estilo Decathlon.

Sísara era un comandante cananeo enemigo de los israelitas, que tras perder una batalla con éstos se refugió en la tienda de un tal Jeber, donde fue muy hospitalariamente recibido por su esposa Jael. Hasta que se durmió. Entonces Jael cogió un martillo y una estaca de filar las tiendas y ¡clavó su cabeza en el suelo!

3. Judith, la hermosa decapitadora.

Otro comandante enemigo que corrió la misma suerte que Sísara fue Holofernes, que tenía sitiada la ciudad de Betulia. Una guapa habitante de ésta, Judith, se adentró en su campamento y se lo ligó. Y por la noche, mientras dormía....lo decapitó. Volvió a casa con la cabeza en un cesto, como si viniese del Mercadona.

4. La asquerosa muerte del gordo Eglón.

Eglón era el rey de Moab, otros vecinos con los que el Pueblo Elegido se llevaba a matar ( en realidad yo les ordené que matasen a todos y se quedasen con sus tierras). Dice la Biblia que era un hombre muy grueso. Un buen día un falso mensajero llamado Aod le visitó en su sala de verano y le hundió un cuchillo en el vientre, y cuenta mi libro sagrado que ¡se le salieron los excrementos! Aod echó el cerrojo de la sala y dice la Biblia que los guardias no entraron porque ¡pensaron que estaba "haciendo sus necesidades".

5. Dos en uno.

Como sabéis, soy un poquito xenófobo y me tiro toda la Biblia condenado los matrimonios con extranjeros. Por eso, me pareció muy bien cuando en medio de la congregación apareció un israelita con una madianita y un tal Finee les dio su merecido: ¡les ensartó a los dos a la vez como si fueran un pincho moruno! Como premio, hice que cesara una plaga con la que estaba castigando como de costumbre a mi Pueblo Elegido y con la que ya me había cargado 24.000 paisanos.

6. Carnicería de gente con el pene dolorido.

Una de las edificantes historia de la Biblia cuenta cómo la joven hija de Jacob, Dina, fue violada por el príncipe de Siquén. Los comprensivos hermanos de la víctima en principio hicieron las paces con el violador y su familia a cambio de que todos los habitantes de la ciudad se cortasen los prepucios ( manías nuestras), y todo parecía tranquilo hasta que, cuando más dolores tenían, se presentaron dos de los hermanos de Dina espada en mano y mataron a todos los habitantes de la ciudad. Amén.

7. Gedeón, con espinas y cardos.

Eso dice la Biblia, que el juez bíblico Gedeón ( israelita, era de los buenos), "apresó a los ancianos de Sucot y desgarró sus carnes con espinas y cardos del desierto". Y de propina "derribó la torre de Penuel y mató a todos los hombres de la ciudad". Muy bien hecho, como yo ordeno en el Antiguo Testamento, pero cometió un fallo: se le olvidó hacer un vestido sacerdotal con el oro del botín Cy esa fue la ruina de Gedeón y su familia."

