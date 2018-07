Si Twitter fuese un bar no se diferenciaría mucho de cualquiera de tantos que pueblan la geografía española, recipientes de palabras, cualificados centros de pensamiento desde donde se arregla cada día el mundo y se vuelve a arreglar al día siguiente porque no nos quedó bien rematado el día anterior. Además el mundo tiene la costumbre de desarreglarse continuamente. Si Twitter fuese un bar @gerardotc sería un viejo parroquiano sabio y socarrón, sentando siempre al final de la barra, apurando su cerveza con una sonrisa y un comentario irónico y demoledor siempre en la boca, como si de un @QuebeboVillegas se tratase, junto a su amigo @moedetriana y la dicharachera @anitabotwin , que estaría apuntando en su libreta alguna nueva causa perdida. No habría nadie mejor sirviendo gin tonics detrás de la barra que la gran @BegotxuBoo , por cuya superficie estaría pasando a @BobEstropajo , y correteando entre las mesas tendríamos a dos crías la mar de revoltosas: @senoritapuri @buttercri . Mi amigo el sensato @rafa_morata intentaría poner algo de orden, sin éxito, una vez más. Yo estaría colgado de alguna pared, como siempre, y @Evocador le estaría explicando la vida y milagros del santo del día a un tipo gordo que devora una hamburguesa llamado @Superfalete acompañado de otro tipo también muy gordo y que devora dos: @norcoreano . En la máquina de marcianitos, con temática de Futurama, absorto, @xuxipc echaría una loca partida, mientras tendría tiempo de dedicarle alguna mirada furtiva a @AnacletaPanceta , que está planeando profanar una iglesia junto a @Becaria_. En una mesa @ElExpecial contaría unos chistes muy raros a @yeyodebote y a @LaFeadelBaile , que no es nada fea. A su lado @FlanaghanMcPhee le estaría diciendo que es la marica oficial de Twitter a la @seorafranquista . La señora exclamaría que "Esto con Franco no pasaba" y que alguien debería llamar a la @policia , pero las fuerzas del orden estarían muy ocupadas en la calle adyacente conteniendo a la @masaenfurecida . Se habría formado el @liopardo . Dentro también empezaría a crecer la tensión. @Barbijaputa le estaría echando en cara a un tipo lo machista del piropo que le acababa de regalar, y el pobre no encontraría lugar en todo el patriarcado donde meterse. Un hombre calvo y con gafas llamado @xaviconde contemplaría la escena con cara de circunstancias y mascullaría alguna maldad. En el fondo habría un escenario. @PanchoVarona estaría preguntándole a @raquelsastrecom @Alvaro_Velasco si su actuación viene antes o después de la suya. No se aclararían y nos darían las diez, las once y las doce, y la una y las dos… Permitidme que viaje hasta el presente. Seguimos en ese bar…. De pronto todos giran sus cabezas. Ha entrado un tipo de dos metros en el bar, fuerte, de mirada recia. Su nombre es @LargoJavariega . Pide un whisky a @BegotxuBoo y saluda amablemente a la concurrencia. Pregunta por el dueño del bar, @elbaronrojo , y @BegotxuBoo le contesta que desde que lo fundó apenas ha vuelto a pasarse. Detrás de él hacen su elegante aparición @TaboadaLucia @arcitecta , que han venido en un taxi conducido por un tipo muy parecido a Torrente llamado @toreteguapo . Junto a la máquina de tabaco, @lhermoso_ @antoniomaestre comentan las novedades del día con @iescolar @quiquepeinado , y hay un tal @ JosPastr que no para de llevarles la contraria. @FacuDiazT les dice que les falta una Tuerka. En la tele aparece @anaruize @CarlosLanga dice que eso es @Lodelasnoticias . Alguien hace zapping y la tele de plasma muestra a @_anapastor_ @cristina_pardo , que están repasando la @Mhemeroteca junto a @jordievole . En un rincón, al fondo, @QuimMonzo y @ JuanGomezJurado intentan dar forma a una novela. @holdencenteno quiere participar pero no le dejan. “¡ @YofuiaEGB ! “- protesta @holdencenteno @editabundo , el editor loco, contempla la escena y ríe. Suena un dueto de @loveoflesbian @zaharapop . En la mesa de al lado @aykrmela @moedetriana hablan de flamenco y comentan que todo en este bar es @PostureoEspanol . De pronto alguien sufre un desvanecimiento. ¡Que venga un médico! Y aparecen @DrZurdo @EnfrmraSaturada . El enfermo parece en estado @hematocrítico . Afortunadamente todo era una broma más de @Arezno , un tipo al que nadie comprende. “Por fin es lunes”- dice.