Segundas partes que fueron buenísimas

Todos conocemos el dicho "segundas partes nunca fueron buenas", pero no es verdad. El Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo; si no hubiese existido el Nuevo Testamento todavía se podría comprar esclavos y violar jóvenes de naciones vecinas en nombre de Dios. Afortunadamente en el Nuevo yo vine al mundo y prediqué el rollo hippie que tanto os gusta y que es mucho más presentable a la hora de leer en misa.

Si nos vamos al cine, hay segundas partes que son tan buenas o mejores que el original: El Padrino II, Aliens: el Regreso, Indiana Jones en el Templo Maldito, El Imperio Contraataca, Terminator 2, Toy Story 2, La dos Torres ( El Señor de los Anillos)…

Para saber que una segunda parte puede ser mucho mejor que la primera basta con analizar el caso de Alejandro Sanz. Su primer disco, "Los chulos son pa’ cuidarlos", con su portada en plan torero hortera es hoy una pieza imprescindible del bizarrismo español. Fue con su segundo álbum, el archiconocido "Viviendo deprisa" cuando Alejandro saltó a la fama y conquistó los corazones de millones de atolondradas jovencitas. Hoy Alejandro goza de una carrera consolidada a pesar de su cuenta de Twitter.

Ya hablando de música de verdad, podemos coger como ejemplo los míticos álbumes de Guns N´Roses: Use Your Illusion I y su continuación Use Your Illusion II.

El primero vendió 30 millones de copias, y tenía canciones legendarias como Live and Let Die, Don´t Cry o November Rain. Pero es que su sucesor despachó prácticamente la misma cantidad y venía nada menos que llamando a las puertas del cielo con su Knockin´on Heaven´s Door, la tremenda Civil War o la súper exitosa You Could Be Mine, incluida precisamente en la banda sonora de otra secuela que ya hemos citado: Terminator 2.

Si nos vamos a los libros, todo el mundo sabe que la Segunda parte de Don Quijote de la Mancha es mejor que la primera. Vale, todo el mundo que se lo haya leído, que no es mucha gente. Y es que con el Quijote pasa como con la Constitución o la Biblia: todo Dios habla de ellos pero nadie se los ha leído.

Alicia a través el espejo, de Lewis Carroll (A través del espejo y lo que Alicia encontró allí es su nombre exacto, que sé que os encanta corregirme), es también mejor que su predecesora Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas.

Y si nos vamos al deporte la segunda parte del España-Malta le da mil vueltas a la primera. Para los que no habéis ido a EGB os contaré que España necesitaba ganar a Malta por 11 goles para clasificarse para la Eurocopa de 1984. En la primera parte ganaba solo por 3-1, pero en la segunda aquello fue un festival y terminó venciendo por 12-1.

¿Todavía alguien piensa que segundas partes nunca fueron buenas?