Repaso de un año "de la hostia"

Para este último artículo del año en Liopardo he decidido echar la vista atrás y recordar lo mejor y lo peor del 2016. Ha sido un año muy intenso, sobre todo en el terreno político. 2016 será recordado como el año en que, después de un presidente negro, Estados Unidos eligió uno naranja . Eso no sé si es malo o bueno, sólo sé que a los pocos días Fidel Castro se murió del susto. Lo peor del año sin duda ha sido la cantidad de músicos con talento que me he traído para acá arriba:¡me llevé hasta al quinto Beatle, George Harrison!se ha librado porque le dieron el Nobel de Literatura y eso me despistó. Y no sólo me he traído músicos: la princesa Leia ya está aquí conmigo gobernando la Galaxia. Y Muhammed Alí, un tipo que hablaba dentro y fuera del ring: "No cuentes los días, consigue que los días cuenten" dijo. Para compensar, este 2016 alumbró una de las joyas de la música de todos los tiempos: la Salchipapa de Leticia Sabater . Entre las noticias malas hay que citar una vez más la no celebración del Festival de Uranio. Se ve que mi amigo @norcoreano tiene la agenda completa con tanto ensayo nuclear. Ha sido un año muy malo para convocar referéndums, porque salía siempre lo contrario de lo que el político de turno quería: Italia, Colombia, Reino Unido... Sí,ha sido bastante gordo, pero de unos tipos que conducen por la izquierda y a las cinco toman el té en lugar de atravesar toros con cosas puntiagudas podía esperarse cualquier cosa. Una cosa buena que nos trajo el 2016 fue el Pokémon Go, porque al menos así los chavales salían de casa y se hacían unos cuantos kilómetros, que cada vez hay más obesidad infantil. Lo malo es que el jueguecito tuvo un vida intensa pero corta , y pronto fue sustituido por el, con lo que volvimos al sedentarismo y el no movernos. La última moda es el Water Challenge, lo de dar la vuelta a la botellita de agua, un juego de lo más insulso, ¡ni la convierten en vino ni nada! En los deportes, lo mejor ha sido que le han dado el Balón de Oro a un Cristiano , aunque todo el mundo sabe que Dios juega en el Barça. Las Olimpiadas de Río tampoco han estado mal, y eso que el agua de las piscinas de salto tenía peor color que el río Jordán. Yo por si acaso siempre camino por encima en lugar de sumergirme. Otra cosa buena de este año es que habéis hablado mucho del paraíso. Lo malo es que era el paraíso fiscal, el de Panamá , cuyos papeles se han hecho más famosos que los Manuscritos del Mar Muerto. ¡Muerto se lo han estado llevando algunos! En España en junio repetisteis las elecciones, porque se os había olvidado lo que habíais votado en diciembre, y claro, ¡salió lo mismo! Y a punto estuvisteis de celebrar otras ¡el día de mi cumpleaños! Este año en Twitter ha habido muchísimos hashtags de política, pero ningún tema ha sido tan debatido como la posible Cobra de Bisbal a Cheno a. Desde aquello de Eva y la serpiente no se hablaba tanto de un reptil. Ha sido un año de la hostia, y si no, que se lo digan a Caranchoa, que recibió una en la calle y miles en las redes sociales. ¡A quién se le ocurre ir a tocar las narices a un repartidor! ¡Si ya se sabe que reparten mejor que nadie! Bueno, yo me largo, que tengo que ir a comer a casa de Bertín. ¡Y cuidado, que todavía el 2016 no ha terminado!