¿Quién escribió la Biblia?

La Biblia, mi gran best seller, es el libro más vendido y leído del mundo, más incluso que la serie de Harry Potter, si bien ambos son dos grandes joyas de la ciencia-ficción. Todo el mundo habla de la Biblia, pero muy poca gente sabe quién la ha escrito. Porque yo no la he escrito, ya sabéis que soy muy vago, sólo trabajé seis días y desde entonces estoy jubilado.

La propia Biblia dice que yo sólo escribí una vez, cuando lo hice sobre las Tablas de la Ley que le dí a Moisés. Encima el muy zote las rompió y entonces ya las siguientes se las dicté y las tuvo que escribir él. La Biblia fue escrita por multitud de personas a lo largo de muchos siglos. Os daré algunas nociones básicas.

La parte principal del Antiguo Testamento, el Pentateuco, que está compuesto por sus cinco primeros libros (Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio) no fue escrita por Moisés, como os contaron al principio, sino por un conjunto de escribas y funcionarios de la corte del Rey judío Josías, allá por el 600 y pico antes de mí.

En aquellos tiempos el pueblo judío estaba dividido en dos, y Josías decidió que había que crear una historia que amparase sus deseos de unión con el reino vecino del norte ( Josías era rey del sur) y que estableciese que lo fetén era lo del sur, con Jerusalén como capital política y religiosa del futuro reino unificado. Como os digo, el resto de libros de la Biblia se fueron escribiendo por diversas personas y bajo distintas circunstancias a lo largo del tiempo. Muchos fueron atribuidos a Salomón, porque se decía que era un hombre sabio, pero ya os digo yo que Salomón no escribió todo lo que se le atribuye ni por casualidad. Con él pasa como con San Pablo, que al ser figuras con un gran prestigio y autoridad la gente les atribuía la autoría de muchos escritos.

A San Pablo le atribuyen muchas cartas que vienen incluídas en el Nuevo Testamento pero que hoy se sabe a ciencia cierta que no fueron escritas por él. Apocalipsis hubo varios, era un género entero, y la Iglesia al principio reconoció el de San Pedro además del de San Juan, el único oficial ahora.

También había muchos evangelios, ya lo sabéis, el primero de los cuales se escribió por lo menos 70 años después de mí, con lo que tampoco tendría los hechos muy frescos. Textos había para aburrir y ya sabéis que poco a poco y a través de diversos concilios y decisiones eclesiásticas se fue formando el canon, es decir el conjunto de libros que se consideran los buenos, los canónicos. La saga de Spiderman y Juego de Tronos no están incluídas.