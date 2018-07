¿Quién es el verdadero Hulio?

huliook | Liopardo

Abres Twitter y todo el mundo habla de Hulio. Que si “no he declarado una independencia en mi vida, Hulio”, que si “no sé utilizar 140 caracteres cómo voy a usar 280, Hulio”, que si “tú no has vareado aceitunas en tu vida, Hulio”… Pero, ¿quién es Hulio?, se preguntan muchos. Los más informados sabéis que la broma procede de una frase del genial futbolista del Betis Joaquín, cuando tras vacilar en una entrevista junto al ex del Real Madrid Julio Baptista acerca de que era un gran jugador de tenis, ante las risas de éste, que le conoce bien, el bético acabó reconociendo: “No he cogido una raqueta en mi vida, Hulio”. ¡Eso es lo que creeis! ¡Pero Hulio ya existía desde el principio de los tiempos! Se han descubierto manuscritos del siglo I donde ya se le nombraba, y egiptólogos de la talla de Paco Porras afirman que varias inscripciones de ciertas pirámides que se creían referidas al dios Ra en realidad se refieren a Hulio. El mismísimo Julio César sería en realidad Hulio César. Y lo mismo el escritor Hulio Verne o el cantante Hulio Iglesias. Hulio es como yo, esta en todas partes, así que no me ha sido difícil encontrarle para esta entrevista. Comienzo haciéndole la típica pregunta: - ¿Tu nombre es Hulio? - Tú lo has dicho. - Mira, no me vaciles contestándome como lo hacía yo a los romanos. ¿Te llamas Hulio o no? - Yo nunca me he llamado Hulio, Hulio. Mi nombre es Helios, y soy el astro sol, y la gente me lleva adorando desde antes que a ti, Hulio. - Muy bien, lo que tú quieras, Hulio. Ahora que lo dices, has estado presente en todos los momentos de la historia. Recuerdo cuando a Pedro le preguntaron si me conocía y él respondió: “- En mi vida he estado con el tal Jesús, Hulio.” O cuando Moisés presumía de que podría guiar a su pueblo a la Tierra Prometida y cuando ya llevaban dando vueltas casi 40 años tuvo que admitir: “No sé ni por dónde se va, Hulio.” -Así es. Piensa que si nadie hace caso de tus Mandamientos es porque no terminan como debe ser, con mi nombre. “Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, Hulio”. Así se viralizarían y a nadie se les olvidaría cumplirlos. - Tienes razón, Hulio. -Helios. -Eso, Helios, Hulio.

