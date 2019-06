¿Qué hay en los Archivos Secretos del Vaticano?

Pues qué va a haber, polvo, como en todos los archivos. No, es broma, voy a contaros un poquito sobre estos famosos Archivos que han dado pie a numerosas especulaciones y que el mismísimo Dan Brown describió con todo lujo de detalles en una de sus novelas: sin coincidir en nada con la realidad, ya que no le dejaron verlos, ja, ja.

Hay quien dice que estos archivos contienen cosas como datos de la supuesta descendencia de Cristo, retratos del siglo I de Cristo de gente que le vio en vida, porno, una máquina llamada "cronovisor" que sería capaz de tomar imágenes del pasado y grabar la crucifixión...

Vuestra imaginación no tiene límites. En realidad lo que hay en estos archivos son actas, documentación diplomática y correspondencia acumulada desde 1198 ( incluyendo el spam) en 85 kilómetros de baldas y más de 150.000 volúmenes. ¡Y eso que un tercio de su contenido se perdió cuando Napoleón lo saqueó en 1810! Los franceses y su manía de llevarse cosas.

Dicen que el Archivo Secreto ( que no es tan secreto, en latín "secretum" tiene la connotación de "de acceso privado" y está abierto a grupos de investigadores cada año) alberga varias joyas históricas:

1. La bula papal excomulgando a Lutero, un tío que se empeñó en protestar y traducir la Biblia al alemán.

2. La bula papal "Inter Caetera" por la que dividimos el mundo entre España y Portugal, porque éramos así de chulos.

3. El pergamino con los juicios por los que disolvimos la Orden del Temple, a los que acusamos falsamente de todo tipo de tropelías y actos satánicos.

4. Las actas del proceso contra Galileo, el tipo aquel que no se había leído bien la Biblia y decía que la Tierra giraba alrededor del Sol.

5. El Ineffabilis Deus, la doctrina original de la Inmaculada Concepción, que nos inventamos en 1854 y que siempre confundís con el dogma de la Virginidad de María.

6. La solicitud de nulidad matrimonial de Enrique VIII, de la que no hicimos caso y se hizo anglicano.

7. La contraseña del Twitter. (Esto no, que os lo creéis todo).

Un día tengo que visitarlo, dicen que te piden entre otras cosas foto del carnet, fotocopia del DNI y una carta de presentación, cosas que no tengo. Me imagino que mientras no me aparezca en forma de zarza ardiendo me dejarán pasar. Espero.

