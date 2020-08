¿Por qué decimos Jesús al estornudar?

No sé cómo no me habéis borrado el nombre todavía. Me llamáis durante los orgasmos ( ya os vale, encima de que tengo que estar mirando sin poder participar), en situaciones de pánico o gran sorpresa, para expresar que algo es la host...y, cómo no, al estornudar.

¿De dónde viene la costumbre de pronunciar "Jesús" ( en los países hispanohablantes) o "God Bless You o Bless You" ( en los anglosajones)?

Pues como todo o casi todo en esta vida, de los griegos y los romanos, los cuales estaban convencidos de que el estornudo era un medio por el que los malos espíritus y las enfermedades podían colarse en el cuerpo y para evitarlo exclamaban: "¡Zeus te salve!" , "Que Júpiter te conserve" o "No me estornudes encima, pedazo de Pathicus Verbero ( cabrón merecedor de azotes) o algún insulto en latín semejante. En la mismísima Odisea Homero menciona la salutación religiosa al que estornuda.

En la antigüedad se consideraba que el estornudo era una advertencia divina, y la forma y el momento de exhalar los microbios era importante: si estornudabas por la izquierda era malísimo, si lo hacías por la derecha, favorable. Los estornudos por la mañana eran malos, por la tarde se consideraban buenos y una catástrofe si alguien lo hacía al levantarse de la cama o de la mesa. De lo que estamos seguros es que mascarilla no llevaba ni Dios.

Como siempre, a la hora de contestar a los estornudos, cuando llegó el cristianismo se cambió la deidad de turno por Jesús y listo. Hay quien afirma que incluso hubo un Papa que lo estableció por decreto, Gregorio I, también llamado "Gregorio Magno" ( un tipo fetén al que, ya que era el jefe, le hicimos santo, como a tantos otros), que asumió su papado en 590, un tiempo en que la peste bubónica asolaba media Europa. Ignoramos si ahora el Papa Francisco pretende actualizarlo con el coronavirus, pero no estaría mal. Que esté atento o me sustituiréis por otro dios.