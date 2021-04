La profecía de San Malaquías, ¿será Francisco el último Papa?

Con esto de la pandemia a muchos les ha dado por decir que es el fin del mundo. Si atendemos a la famosa profecía de San Malaquías, así sería, pues dicen que el santo irlandés profetizó que habría 112 Papas desde su época y justo nuestro Papa actual haría el 112. Además el 112 es el número de emergencias, así que no sé qué más pruebas queréis.

San Malaquías de Armagh fue un arzobispo católico irlandés de los siglos XI y XII. Sus famosa "Profecía de los Papas" no apareció sin embargo hasta 1595, en el "Lignum vitae, ornamentum, & decus Ecclesiae", publicado en Venecia por el monje benedictino belga Arnoldo Wion.

Arnoldo le dedicó el libro al rey de España Felipe II, y fue todo un éxito de ventas, el primer best seller de la historia, si excluimos la Biblia. En él Arnoldo afirmaba que Malaquías había dado una lista de 112 Papas que gobernarían la Iglesia católica desde Celestino II (1143-1144, no estuvo mucho) hasta el que habría de ser el último, el 112, cuyo lema sería "Petrus Romanus".

A los demás Papas Malaquías también les había identificado con un lema. Por ejemplo, y si nos vamos a los últimos que han ocupado la silla de San Pedro, Juan XXIII era descrito en la profecía como "Pastor y nauta", y en efecto, este Papa fue pastor de joven, y fue patriarca de Venecia, tierra de navegantes. A Pablo VI le corresponde "Flor de las flores", lo que se podría relacionar con que el escudo de armas de este pontífice incluye tres flores de lis, Juan Pablo I sería "De la media luna", y es verdad, provenía de la diócesis de Belluno ( "Bella luna) etc, etc...

Y así llegaríamos a Francisco, el Papa actual, el número 112 de la lista, el último Papa, cuyo lema es "Pedro el romano". Francisco ya dijo en su primer discurso en la Plaza de San Pedro que "era el Papa del fin del mundo", en un claro guiño a la profecía de Malaquías. Se refirió a sí mismo ese día como "obispo de Roma", es decir, romano, y ojo al dato, el segundo nombre de San Francisco era Pedro. ¡Vamos a morir todos!

Vale, a estas alturas creo que ya habéis pillado el jueguecito. Esto es como el horóscopo, sueltas una expresión y al final buscando, buscando, siempre hay algo en la realidad que te la de por buena. Es más, ya en el siglo XVII se demostró que las profecías de Malaquías son divertidas, pero no son más que un fraude. Curiosamente, hasta el Papa Urbano (1590), los lemas se ajustan como un guante: a partir de ahí los estudiosos señalan que hay que rizar el rizo para que coincidan con cada Papa. El propio Benedicto XVI, al ser preguntado sobre el tema, contestó con una sonrisa:

"Todo puede ser. Probablemente esta profecía nació en los círculos alrededor de Felipe Neri. En aquella época, los protestantes afirmaban que el Papado se había terminado, y él quería solo demostrar, con una larga lista de Papas, que en cambio no era así. No por eso, sin embargo, se debe deducir que se terminará de verdad. ¡Más bien, que su lista no era lo suficientemente larga!."

¡Gracias, Benedicto, nos quedamos más tranquilos!