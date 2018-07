La resurrección de este año ha estado bastante bien. Al principio he tenido un poco de dolor de cabeza pero enseguida he recordado que era Dios y me he curado. He doblado con cuidado el sudario ( creo que este año ya lo he hecho bien, después de casi 2000 años de práctica) y he saludado a los soldados romanos que custodiaban mi sepulcro. Los pobres estaban preocupados porque les iban a despedir del trabajo, justo ahora que llegaba la equiparación salarial con Cataluña, pero les he dicho que no pasa nada, que bienaventurados los pobres. No se han quedado muy convencidos.

A continuación he ido a ver a Magda, que me ha confundido con el jardinero. Y si no os lo creéis, leed la Biblia, que dice eso exactamente. Me he llevado tal disgusto que no he querido ni que me tocase, eso lo podéis ver en numerosos cuadros que recogen este episodio, conocido como "Noli me tangere".

Como el encuentro con Magda no ha ido muy bien, he decidido ir a ver a los amigotes.¡Pues os podéis creer que con la de milagros que hice cuando estaba con ellos no se creían que había resucitado! El pesado de Tomás se ha puesto a meterme el dedo en la llaga, el tío asqueroso.

Me he aparecido a unos cuantos y de incógnito, no sea que me detengan otra vez los romanos y esta vez en lugar de crucificarme me corten la cabeza o me quemen vivo, y entonces lo de resucitar iba a ser más complicado. ¡Con la de putadas que me han hecho los romanos y después habéis puesto mi sede en Roma! Dicen que el Papa que hay ahora es argentino, pero yo no me lo creo, porque el otro día no escribió ningún tuit llamando cementerio de canelones o arruinador de alegrías a Higuaín.

A continuación he ido a ver a mi primo Brian, el de la peli, que se ha desahogado un rato conmigo: que si ahora la escena de Pijus Magníficos ofendería a los gangosos, que si la de la discusión en el Frente Judaico Popular ( ¿o era Frente Popular de Judea) sobre el derecho a parir de los hombres ofendería al colectivo LGTBIQ ( perdón si me dejo alguna letra) ... que si por favor puedo hacer que vuelvan los setenta... Lo más que le prometido es una vuelta de los pantalones de campana, y me he largado antes de morir esta vez de depresión.

Antes de subir al cielo he puesto el telediario un rato y me he encontrado que la pieza más buscada en el mundo no es el Santo Grial, sino el TFM de Cifuentes, que es como yo: algunos espabilados dicen que existe, pero nadie lo ha visto realmente.

Finalmente, he hecho un par de milagritos, he mirado lo que me iba a quedar de pensión y he decidido volver a casa con mi Padre. Que están muy difíciles las cosas ahí abajo.