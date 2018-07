Por qué me gusta Halloween

helloween-holidays | Liopardo

Ayer fue Halloween y seguro que habéis visto ciertas webs y asociaciones ultracatólicas que dicen que Dios, o sea, un servidor, está en contra. Gente que no celebra Halloween porque “es una fiesta extranjera” y va todos los domingos a misa a recordar que un tipo murió en Palestina hace dos mil años. Desde aquí aprovecho para desmentir que no me guste esta fiesta. Os doy diez razones: 1. Es el único día del año en que a la gente le gusta que le den calabazas. 2. Todo el mundo se disfraza, con lo que ganáis bastante. No es cierto que os hiciese a mi imagen y semejanza, yo soy mucho más guapo, como se puede observar en cualquier película de Hollywood o Antena 3 de esas que echan en Navidades. 3. Es bueno que exista Halloween porque las suegras también deben tener su día. 4. Halloween es un recordatorio de la muerte. No en vano, en México lo celebran con sus calaveras y diablitos. Yo también os recordé lo mismo una vez cuando os dije “polvo eres y en te convertirás”. 5. Por mucho que os disfracéis de cosas terroríficas nunca lograis superar mi disfraz de crucificado. 6. El nombre de Halloween proviene de la expresión “All Hallowś Eve”, que significa “Víspera de todos los Santos”, mis colegas. ¡Menudo fiestón montamos en el Cielo! 7. Siempre me parto de risa cuando mi madre trata de pronunciarlo, seguro que a ti te pasa lo mismo con la tuya. 8. Con tanto esqueleto danzando me creo que es el Juicio Final y me vengo arriba. Me pasa lo mismo en los desfiles de moda. 9. Siempre he sido muy aficionado a las bromas y los sustos, y si no, que se lo pregunten a Abraham, cuando le gasté aquella de matar a su hijo. 10. Por la noche en los bares te dan dos copas por una si vas disfrazado, lo cual no está nada mal aunque yo soy tres personas. Bonus track: Halloween es una fiesta y ¿qué dije yo? ¡Santificad las fiestas!

