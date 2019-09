Sociedad: Se jubila la mosca de la tele. La mosca de la tele, un icono de los años 80 que tantos momentos incómodos ha hecho pasar a generaciones enteras de presentadores de televisión, anuncia que se se retira. "Han sido muchos años dedicada a dar el coñazo pero con la llegada de Netflix y Youtube ya nadie ve la televisión convencional", ha declarado. Las antenas de Torrespaña lucirán a media asta durante cinco minutos como homenaje.

Cultura: Tras el éxito de su primer libro, Leticia Sabater ingresa en la Real Academia de la Lengua. Ocupará el sillón "S", de Salchipapa. Como contrapartida, Pérez-Reverte entrará en Gran Hermano VIP.

Política: Pedro Sánchez se hace una operación de cirugía estética para ser más feo. "Espero que así Pablo Iglesias deje de perseguirme", ha declarado, justo antes de disolver las Cortes por decimocuarta vez.

Deportes: Rafa Nadal encuentra por fin la goma del pantalón que siempre se le mete en la rajilla del culo mientras juega. "Tras veinte años de carrera, he dado con ella. Estoy más feliz que cuando gané por primera vez Roland Garrós."

Política Internacional: Gibraltar se lía con el Brexit y acaba siendo absorbida por Marruecos. "Tienen un té excelente", han declarado el ministro del Peñón.

Música: Phil Collins reaparece y la gente descubre que aún está vivo. "Te tomas un descanso y enseguida se olvidan de ti. Debe ser porque soy bajito y calvo.", han sido sus primeras palabras en su vuelta a la vida pública, las cuales ha tenido que repetir varias veces porque nadie estaba mirando.

Internet: El señor que hace la Wikipedia dice que lo deja. "Esto es muy cansado y tengo muy poco reconocimiento. A partir de ahora, os volvéis a comprar las enciclopedias de toda la vida." Su decisión ha causado gran consternación y un auténtico terremoto en el mundo del periodismo.

Sociedad: Se descubre que Cayo Lara y Víctor Manuel en realidad son hermanos gemelos. "Se ha descubierto el pastel. Reconozco que le he doblado en algunas giras y él a mí en un par de mítines", ha reconocido Cayo Lara.

Cine: El Rey León se hace republicano, vegano y feminista. "A partir de ahora dejo mi cargo de líder de la selva para dedicarme a tiempo completo a linchar a la gente en Twitter."

Ciencia y Tecnología: Científicos de la NASA afirman haber encontrado la forma de traspasar el umbral más infranqueable para el ser humano: el suelo fregado. "Esperamos atravesarlo completamente en 2035", ha dicho el director de la agencia espacial.

Religión: El Papa Francisco descubre que Dios no existe. "Empecé a sospecharlo cuando me quedé encerrado 25 minutos en el ascensor y a pesar de que le rezaba una y otra vez, no pasaba nada de nada. Si no llega a ser por los bomberos, todavía sigo allí. De todas formas, me quedo más tranquilo, porque no me cabía en la cabeza que hubiese podido hacer esas cosas tan malas."

Literatura: Encuentran una persona que logró terminarse entero el "Ulises" de Joyce. "Ha sido muy duro, pero con el apoyo de mi mujer y mis hijos lo he logrado. Pensaba que salía Telémaco, pero no. Estoy ya preparado para afrontar nuevos retos como el BOE o el Catastro de Madrid."