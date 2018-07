NNT, el Reencuentro

ultimacenaot | Liopardo

Estáis todos muy flipados con el Reencuentro de Operación Triunfo, pero eso es porque no tenéis noticia de el Nuevo Nuevo Testamento, el Reencuentro. Sucedió tal que así: Fin de los Tiempos. El Apocalipsis ha salido mal, porque una vez más, se ha producido otro fallo de seguridad como cuando el Paraíso. Esta vez no se ha colado una serpiente, es aún peor: Satán se ha hecho con los datos informáticos de todos los personajes de la Biblia y amenaza con revelar los trapos sucios de cada uno si no se le obedece. Para reconducir la situación, Dios Padre ha convocado una Ultimísima Cena con los principales afectados. El primero en llegar es Judas, que se queja de dolor en el cuello. -¡Esta vez no pienso invitar yo! Que la otra vez había cobrado, pero desde que soy el malo de la película nadie me da trabajo. - Pues yo me lavo las manos- dice Pilatos-. Pero te comprendo, por culpa de la Biblia yo también he pasado a la historia como un don nadie. Mi carrera política está más acabada que la de Mario Conde. -¡Qué me vas a contar!- replica Herodes, que acaba de aparecer- En ninguna parte de la historia de la humanidad hay constancia de que yo ordenase ninguna matanza de niños, pero algún evangelista quería darle emoción al nacimiento del Mesías y aquí me tienes, tengo peor reputación que Belén Esteban en la Real Academia. - ¡Si es que no te puedes fiar de los que van de guays y dicen que son la hostia, esos chulitos que se creen dioses! ¡No sé qué vería en él! -¡Pero Magda, no digas esas cosas!- interviene Jesús, que acaba de llegar rodeado de un ejército de ángeles y abogados por si las moscas. Marcelo se ha quedado aparcándole el coche. -¡Digo lo que me da la gana, so mentiroso! Mucho ir de bueno pero luego resulta que tienes un montón de novias, que todas las monjas dicen que están casadas contigo. ¡Si he visto la cruz hasta en el canalillo de Madonna! ¡Por no hablar de la Anunciación que le hiciste a tu pobre madre! -¡Fue para salvar a la Humanidad! -¡Fue para salvar a la Humanidad!- repite Magdalena con rintintín- Todos los hombres sois iguales, siempre buscando excusas...Y luego la que tiene fama de pelandrusca soy yo... -Venga, no nos enfademos. Voy a convertir un poco de agua en un buen Chianti a ver si así se rebaja la tensión. -¡De ninguna manera! ¡Hoy vamos a ajustar cuentas! ¡Que me tuviste cuarenta años andando por el desierto para hacer un trayecto que se recorre en cinco días! ¡Y encima cuando llego no me dejas entrar en la Tierra Prometida!- Moisés acaba de llegar con un cabreo de mil demonios. -Es que.... -¡Y a mí me hizo mil perrerías, mató incluso a mi mujer y mis hijos, solo para ganarle una apuesta al diablo!- añade Job, al que ya se le ha agotado su famosa y santa paciencia. -¡A mí me gastó aquella broma diciendo que tenía que cortarle el cuello al mío!- añade Abraham. - A mí me envió una enfermedad para matarme y luego poder resucitarme y así hacerse el chulito delante de sus amigos- dice Lázaro. -No os metáis con él. ¡A mí y a mi familia nos salvó!- le defiende Noé mientras se escurre el agua de los zapatos. - ¡A costa de matar al resto de seres humanos! ¿Te parece bonito? - tercia Eva, que aparece comiendo una manzana. - Yo también tengo que ajustar cuentas con él: no sólo me echó del Paraíso, sino que me cargó con la culpa de todos los pecados, solo por ser mujer. ¡Machista! -Era para....¿y si cantamos unas canciones de misa y lo olvidamos todo? Por cierto, ¿dónde está Satán, ese chantajista? - No lo sé, le estamos llamando al teléfono rojo y no contesta. Debe estar con Bob Dylan.

