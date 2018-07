Ayer disfrutando de la magnífica entrevista que Susana Griso le realizó a Mariano Rajoy en Antena 3 escuché a éste decir que le había afectado mucho que le hubiesen nombrando persona non grata en Pontevedra, su ciudad. Tranquilo Mariano, que a mí me pasó lo mismo. Bueno, lo mío fue peor, intentaron despeñarme por un precipicio. Tuve que recurrir a mis superpoderes ninja para librarme. Además fue el primer día de mi vida pública, ¡menudo comienzo! Se me ocurrió ir a la sinagoga un sábado y me puse a leer un libro del profeta Isaías, donde hablaba de la llegada del Mesías. Y con dos narices, les solté a los allí presentes: "-Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acabáis de escuchar." Se quedaron alucinados, y decían: "¿No es éste el hijo de José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?" ¡Eso decían, que tenía hermanos y que encima uno se llamaba Judas! ¡Insinuaban que mi madre no solo no era virgen, sino que además había tenido familia numerosa! Yo les contesté con eso de "nadie es profeta en su tierra", y fue cuando acabé de liarla parda: "Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de indignación; se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que se asentaba su ciudad, con ánimo de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó." (Lucas 4, 28-30) Y dice la Biblia que por culpa de la poca fe de mis paisanos casi no pude realizar milagros allí (me faltaba motivación) y por eso tuve que irme a Cafarnaún, a mi piso de soltero con los apóstoles. Pero eso es ya otra historia que será contada en otro momento. O no, como diría Mariano.