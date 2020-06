Estos días he visto en las noticias que es tendencia destruir estatuas y monumentos. No se salva ni Cristóbal Colón. Como sigáis a este ritmo, las palomas no van a tener donde cagarse.

Como tiene pinta de que la fiebre destructora puede durar todavía un tiempo, os he elaborado este ranking con los 7 monumentos más feos del mundo, por si queréis empezar por ahí. Aunque la mayoría son tan feos que al final me han acabado gustando y me daría pena que desaparecieran.

7. "Forever Marilyn", Chicago.

Hace unos años esta estatua de 8 metros dedicada a Marilyn Monroe fue elegida por los internautas del portal de turismo VirtualTourist.com como el monumento más horrible del mundo. Los motivos, además de que no le hace mucha justicia a la mítica actriz, son que recrea una famosa escena de una película en una ciudad donde no fue rodada y además obliga a los espectadores a mirar directamente bajo la falda de la pobre Marilyn.

6. "Una conversación con Oscar Wilde" , Londres.

Sobre este curioso engendro creado en 1998, Charles Spencer, jefe de crítica teatral de The Telegraph dijo: "Incluso Wilde, el maestro del aforismo,se habría quedado perplejo y sin palabras para describirlo".

5." Estatua ecuestre de Gengis Khan", Mongolia.

Con 40 metros de altura, dicen que es la estatua ecuestre más grande del mundo. Aparte de ser un rato hortera, está situada en mitad de la nada a más de una hora de la capital. Tan maravillosa ubicación se debe a que según la leyenda fue allí donde el gran conquistador encontró un látigo de oro. Los visitantes pueden subir por el pecho y el cuello del caballo hasta la cabeza para admirar las maravillosas vistas a ninguna parte desde este complejo que costó 4 millones de dólares.

4." Homenaje a Juan Pablo II", Roma.

Esta estatua fue elegida como la más fea del mundo según la CNN. Tras su inauguración en 2011, fue criticada de forma tan unánime por expertos, ciudadanos e incluso desde el Vaticano, que el alcalde de Roma y el creador del esperpento, Oliviero Rainaldi, formaron un comité de expertos en arte para atender las quejas. En 2012 le hicieron unas mejoras pero no hubo manera de arreglarlo. No sabe si es el Papa o Batman de resaca.

3. "Monumento a Martin Luther King", Ohio.

Una de las frases más célebres de Martin Luther King es "I have a dream". Pero no un sueño, sino una pesadilla es el monumento dedicado a su persona en Ohio: cuatro cabezas suyas pegadas a una pelota de acero y dos brazos de metal como si fuera una criatura de La Guerra de los Mundos. El pobre Martin no se merecía esto.

2. "Escultura de Santa Claus", Rotterdam, también conocida como "El Gnomo del Consolador".

Se supone que que lo que tiene en su mano derecha el bueno de Santa es un árbol de Navidad, pero casi todo el mundo ve otra cosa, y no precisamente apta para menores. Debido a las protestas que originó, nunca fue emplazada en la ubicación original a la que estaba destinada.

1. "Héroes del Covid-19", Madrid.

Su autor, Víctor Ochoa, dice que es un homenaje a las víctimas y a los héroes del coronavirus. El resto de la humanidad ve una mierda pinchada en un palo o un fastasma cagando. Para más Inri, la escultura ni siquiera está en realidad inspirada en la tragedia, pues es una creación de 2017 oportunamente reciclada para la ocasión. No tiene perdón de Dios.