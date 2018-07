Misterios de la Biblia: ¿Quién era Barrabás?

Liopardo | Liopardo

Hola de nuevo, perdonad si otra vez ha habido terremotos por Málaga y Melilla, pero es que se acerca la Semana Semana y estoy muy nervioso. Estoy pensando que ya que los políticos no han hecho sus deberes, podiais crucificarlos este año a ellos en lugar de a mí, así seguro que os salían también los dos ladrones. Porque recordaréis que me crucificaron entre dos ladrones, como si aquello fuese el Consejo de Administración de una Caja de Ahorros. Bueno, creo que este año tampoco me salvo. Siempre parece que voy a librarme, pero al final me toca volver a trabajar la madera. ¡Yo, que dejé la carpintería de mi Padre porque estaba harto! Recuerdo cuando estaba ante Pilatos y sacó a aquel delincuente, Barrabás, con la esperanza de que la masa enfurecida pidiese su crucifixión en mi lugar. Me ilusioné por un momento, pero al final nada. Mi Padre no pasa ni una. ¿Quién era Barrabás? Era un personaje curioso. Su nombre en arameo es Bar Abba, esto es, ¡hijo del Padre! Por eso muchos estudiosos dicen que Barrabás sería ¡yo mismo! y que lo que los judíos gritaban con su famoso ¡A Barrabás! era que me liberasen a mí. Los estudiosos que ven en mi figura a un zelote, el mesías guerrero que los judíos esperaban, defienden esta teoría. Otros dicen que la historia de Barrabás es un invento para eximir a los romanos de la culpa de mi muerte y hacerla recaer sobre los judíos, en un momento en que se trataba de cristianizar el Imperio Romano. Si se acusaba a los romanos de haber matado a Dios difícilmente se les habría convencido para adorarle. Los evangelios dicen que era un "preso famoso" que estaba en la cárcel por sedición y homicidio. De ahí que el propio Papa Benedicto XVI lo relacionase con otro líder sedicioso, el de la última revuelta contra los romanos, en el 132 después de mí, llamado de forma muy similar: Bar-Kokebá, que para más embrollo significa "estrella de la mañana", título que se me da en el Apocalipsis, la segunda carta de Pedro e Isaías. Hay también un "Evangelio de Barrabás" circulando por ahí. Al parecer es un texto del siglo XVII que busca armonizar los evangelios con las enseñanzas musulmanas, diciendo que yo fui un profeta precusor de Mahoma. Yo prefiero la película. ¿Quién era Barrabás? ¿Era yo? ¿Era Bar-Kobba? ¿Era incluso mi hijo como dice alguno? ¿Es un invento y no existió? Si resucito esta Semana Santa os lo cuento.