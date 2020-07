Mis 50 refranes religiosos favoritos

Un refrán es una frase que aúna experiencia y sabiduría. En la era de los memes y los virales, algunos corren riesgo de desaparecer, y ya solo son usados por las abuelitas y cuñados, así que hoy me he propuesto rescatar varios relativos a mi negocio, para que no se pierdan.

1. A quien madruga, Dios le ayuda.

2. A Dios rogando y con el mazo dando.

3. Cada uno en su casa y Dios en la de todos.

4. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

5. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

6. Comulgar con ruedas de molino.

7. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo.

8. Desnudar a un santo para vestir a otro.

9. En el pecado lleva la penitencia.

10. El hábito no hace al monje.

11. Ser cocinero antes que fraile.

12. ¡Fíate de la Virgen y no corras!

13. Vivir como un cura.

14. Nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre.

15. No es santo de mi devoción.

16. Dios da pan a quien no tiene dientes.

17. Dios aprieta pero no ahoga.

18. El hombre propone y Dios dispone.

19. Dejar a alguien "hecho un Cristo".

20. Correr como alma que lleva el diablo.

21. De todo hay en la viña del Señor.

22. Dios me lo dio, Dios me lo quitó.

23. De Pascuas a Ramos.

24.Donde Cristo dio las tres voces.

25. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

26. A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César.

27.La fe mueve montañas.

28. Lavarse las manos.

29. Los últimos serán los primeros.

30. Llorar como una Magdalena.

31. Ser más malo que Caín.

32. Tener más paciencia que el Santo Job.

33. Ser más viejo que Matusalén.

34. Nadie es profeta en su tierra.

35. No solo de pan vive el hombre.

36. Para más INRI.

37. El pan nuestro de cada día.

38. Pasar las de Caín.

39. Pasar un calvario.

40. Poner el dedo en la llaga.

41. Poner la otra mejilla.

42. Predicar en el desierto.

43. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.

44. Venderse por un plato de lentejas.

45. Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.

46. Época de vacas gordas y época de vacas flacas.

47. Ser un viva la virgen.

48. Dios escribe recto con renglones torcidos.

49. Quien escupe al cielo, le cae en la cara.

50. Dios los cría y ellos se juntan.