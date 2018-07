Mis propósitos para el año 2018

Aunque soy perfecto porque soy Dios, también tengo mi parte humana como vosotros y ahí siempre se puede mejorar. Así que como todo hijo de vecino he hecho una lista con mis propósitos de Año Nuevo.

1. Dejar de fumar. La Biblia no dice que fume, pero si veis mi avatar en Twitter estoy con el cigarro en la mano. Hice el mundo en seis días y me eché el cigarrito de después y desde entonces estoy enganchado. ¿Qué método me recomendais? Porque he probado con el reiki pero no funciona. Se ve que es otro timo como la religión.

2. Controlar mi temperamento. Ya sabéis, la famosa Ira de Dios. No puede ser que vaya cargándome ciudades enteras como Sodoma y Gomorra o matando gente de mil en mil como hacía con los israelitas cuando no me obedecían. Tengo que ser más asertivo y empatizar un poco más.

3. Adelgazar. En la cruz luzco tipazo, pero con tanto multiplicar panes y peces me estoy poniendo fondón. Voy a ver si consigo caminar una hora al día sobre las aguas y realizar series de trescientas genuflexiones.

4. Cambiar de amistades. No es normal que después de lo que me hizo Judas le siga invitando todos los años a la Última Cena. Y a Pedro, lo mismo, que bien que me negó tres veces para salvar el cuello. No entiendo como a un tipo tan mentiroso le hice Padre de mi Iglesia, así está como está.

5. Contarle a San José la verdad. El pobre lleva 2000 años engañado.

6. Escribir un libro. Pero uno bueno, no como la Biblia, que me la escribieron entre un montón de gente y por eso está llena de contradicciones y errores históricos y científicos. Me falta solo escoger el tema, ¿algo con gatitos quizás?

7. Aprender a montar en bici. Para moverme por Madrid, creo que dentro de poco van a prohibir los coches, y lo del metro me recuerda me demasiado al Infierno.

8. Aprenderme el Credo. ¿Vosotros os lo sabéis? No sé por qué lo tuvieron que hacer tan largo.

9. Hacer algún milagro económico, como subir las pensiones por encima del IPC.

10. La paz en el mundo. ¡Era broma, jajaja!