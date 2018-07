Mis diez propósitos para el 2017

propositosdiostuitero | Liopardo

1. Me gustaría engordar. Habéis oído bien, engordar. Ya se que todos estáis como locos intentando quitaros los kilos que habéis cogido estos días. Pues yo quiero engordar y engordar, y que así sea imposible crucificarme esta Semana Santa. ¿Habéis visto algún gordo en una cruz? 2. Tener una conversación seria y profunda con mi padre, San José. El pobre pagafantas no ha acabado de entender lo de la paloma y se pasa el día disparando a los pájaros desde la ventana. 3. Retomar la relación con Judas. Es verdad que lo que me hizo estuvo muy feo, pero ¿acaso no es verdad también que yo dije que había que perdonar a los enemigos? Además, gracias a él se cumplió el plan divino de la salvación. 4. Controlar mis accesos de cólera. Soy todo amor, pero a veces pierdo los nervios y arraso poblaciones enteras. Una vez incluso ahogué a toda la humanidad. Estoy haciendo terapia de control de los impulsos con un psicólogo y de momento voy logrando avances. Ya os iré informando, si no os mato primero. 5. Modernizar los Mandamientos. Voy a cambiar el "No robarás" por "No plagiarás", y el "No cometerás actos impuros" por "No te descargarás más de dos horas de porno al día." 6. Bajar al Vaticano. El pobre Paco hace lo que puede, pero necesita un poco de ayuda extra para vencer todas las resistencias que se está encontrando. A ver si entre los dos conseguimos que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres en el seno de la Iglesia y que se respete de una vez a los gays y los divorciados. 7. Aprender a multiplicar chuletones de ternera. Estoy harto de tanto pan y peces. Voy a hablar con Santa Teresa, que como buena abulense, seguro que sabe cómo se hace. 8. Dejar el incienso. Me lo propongo todos los años pero nunca lo consigo. Desde el Antiguo Testamento estoy enganchado. ¡Maldito vicio! 9. Conseguir pareja. Llevo soltero desde el inicio de la Creación y esto no puede ser. Es verdad que porque yo quiero, y porque soy muy exigente. Comprendedme, soy divino. 10. Gastar menos. No puede ser que tenga encendido el sol tanto por el día como por la noche, por no hablar de toda la energía que se me va por los agujeros negros. A ver si este año soy más cuidados y organizado y puedo ahorrar para hacerme un viajecito. ¡Rezad para que lo consiga!

Publicidad