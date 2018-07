Mis curiosidades religiosas favoritas

En el artículo de esta semana os traigo un poco de todo, pero siempre interesante, espero que os guste (o tendré que mataros): Liopardo | Liopardo Dice el diccionario que un meapilas es una "persona que muestra una devoción religiosa exagerada o hipócrita", y establece como sinónimo "santurrón". Y en efecto, el término meapilas se creó para designar a los beatos de misa y confesión diaria, de los que se decía que de tanto persignarse con el agua bendita de la pila acabarían orinándola. Liopardo | Liopardo Pues una norma que doy en el Antiguo Testamento según la cual si el marido de una mujer fallecía el hermano de éste debía casarse con ella. Es lo que le pasó al famoso Onán, el cual tuvo que casarse con la viuda del suyo. Y no le gustó mucho el apaño, porque dice la Biblia que eyaculaba sobre la tierra para "no darle hijos a su hermano". Como no me gusta que me lleven la contraria, lo maté, y encima su nombre quedó ligado a las pajilllas, también llamadas onanismo, para toda la vida. Liopardo | Liopardo Sí, es una faena que siendo yo Todopoderoso y habíendo creado la Tierra entera en solo seis días de repente me volviese vago y le encargase a un pobre anciano la construcción de un barco gigante. Así soy yo. Liopardo | Liopardo No es porque nos patrocine ninguna marca de detergente, es porque en 1556 Pío V, cuando fue elegido Sumo Pontífice, decidió mantener su propio hábito de dominico, blanco, en lugar del púrpura ( asociado a los emperadores) usado hasta entonces. Liopardo | Liopardo Dice el Levítico 19:19: "No usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo", Liopardo | Liopardo Cincuenta. Lo dice bien claro el Deuteronomio 22:29: "entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven quinientos cincuenta gramos de plata; y ella será su mujer. Porque él la violó, no la podrá despedir en toda su vida." Liopardo | Liopardo "No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes."