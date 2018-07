Mi Plan B para esta Semana Santa

Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo pero yo también voy espabilando. Ya van casi dos milenios y todos los años por estas fechas acabo crucificado. Y sí, eres el protagonista de la fiesta, te sacan en procesión, te cantan saetas...pero yo no dejé la carpintería de mi padre para acabar clavado en dos tablones.

Esta vez voy a emular a Puigdemont y Anna Gabriel y voy a eludir a la justicia, ya estoy harto de hacer el pringado para que todos tengáis vacaciones. Quien quiera irse a la playa que se busque otra excusa.

Mi plan es el siguiente:

Jueves Santo: Cena con los colegas como siempre, para no levantar sospechas. Otra vez los doce tíos, como si fuera un despedida de soltero. Importante: cuando los discípulos empiecen a preguntar quién de ellos me va a traicionar y Judas diga eso de "¿Seré yo, maestro?", hacerme el distraído como si no tuviese ni idea que quién puede ser. Eso le confundirá. Cuando toque partir el pan le envío al chino de la esquina a por mortadela, alegando que es un plan de Dios. Al salir a la calle Magdalena y sus chicas estarán acechándole y le reducirán y le conducirán a un lugar secreto.

La Cena terminará como siempre y saldremos al Huerto de los Olivos, a rezar un poco. Mis apóstoles se quedarán dormidos, tal y como narra la Biblia, y yo aprovecharé para ir al lugar secreto e intercambiar mis ropas con las del traidor de Judas. Cuando vengan los romanos a prenderme le doy yo el beso a él y listo.

Viernes Santo: Pese a sus protestas, los romanos crucifican a Judas en mi lugar. Supongo que eso no le hará ninguna gracia a mi Padre, el del Cielo, pero le recordaré que no fui yo quien la cagó todo el tiempo, sacando a relucir el fracaso de la Creación, la serpiente y todo el Antiguo Testamento. Se quedará dándole vueltas a la cabeza, lo que puede tenerle ocupado unos millones de años. Mi Padre va a su ritmo, como es eterno...

Sábado Santo: Me voy al fútbol con Magda. Mientras, realizaré publicaciones en mis redes sociales como siempre, para que nadie sospeche nada, contando que me han crucificado etc....

Domingo de resurrección: Voy al sepulcro y me aseguro de que Judas no haya resucitado, no sea que funde otra religión. Si ha resucitado, me lo cargo de forma discreta, sin evangelistas mirando. Me voy al Caribe con Magda.