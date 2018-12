Mensaje al mundo antes de nacer

Hola, soy Dios y estoy un poco nervioso porque en cinco días me toca nacer. Os escribo este mensaje para que todo esté listo para ese día.

Como sabéis, el 24 por la noche me van a dar a luz. Me pasa todos los años, es como el día de la marmota: yo hago con que nazco y vosotros fingís que lo celebráis con un simulacro de amor y buenos deseos. Y regalos. Solo que los regalos son para vosotros , no para mí, que soy el del cumpleaños.

A estas alturas ya todo el mundo sabe que no nací un 25 de diciembre, y que esa fecha la pusieron los romanos cuando se convirtieron al cristianismo y sustituyeron sus festividades paganas por las cristianas. Ese día celebrábais la Fiesta del Sol Invicto y ahora mi nacimiento. No me digáis que no soy un sol. ¿No dicen que soy “la luz del mundo”? Y cada año muero y resucito como el astro rey. Así que me vale.

Este año no he calculado muy bien y voy a nacer un lunes, que es el peor día de la semana. La verdad es que tengo muy mal ojo para el calendario, porque me fueron a matar un viernes, justo cuando comienza el finde, y resucité cuando ya casi se había acabado, un domingo.

Bueno, lo que os quiero decir con este mensaje es que el 24 quiero que esté todo listo y a ser posible realicéis algunas mejoras.

-Los villancicos. Lo poco agrada y lo mucho enfada. No se puede torturar a toda la población a base de villancicos. Además, hay que explicar cosas: “Ande, ande, ande, la marimorena”, vale, bien, pero ¿ a dónde anda? Y ¿quién es esa marimorena? Llevamos años sin resolver el misterio.

Otro caso curioso: ¿Como se puede ir “camino de Belén” con un “burrito sabanero”?, es decir, ¡con un burrito de la sabana venezolana! ¿No pilla un poco lejos? ¿Es en serio o es paripé?

- El oro, el incienso y la mirra. ¿Alguien cree que esos son regalos apropiados para un bebé? ¡Especialmente la mirra, que sirve para embalsamar muertos! Por favor, dedidle a los Reyes Magos que este año me traigan la consola.

- El Día de los Santos Inocentes. ¿ Os parece gracioso celebrar que un montón de niños fueron asesinados gastándoos bromitas? Un poco de respeto, por favor.

- La Fiesta de Fin de Año. No ha pasado ni una semana desde que he nacido y ya hay otra fiesta que eclipsa la mía. ¿No podéis hacer que el año acabe más tarde? Metedle a diciembre 40 días, por ejemplo, el 40 es un número muy bíblico.

- El Sorteo del Niño. No sé que tengo yo que ver con la lotería, y por cierto, ponedle otro nombre, que me llevo un susto todos los años.

¡Feliz Navidad!