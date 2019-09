Todos conocéis los Diez Mandamientos. Salen en una peli de esas que echan por Navidad y en la iglesia a veces os han hablado de ellos: no matar, no robar, amar a Dios y esas cosas que no suenan del todo mal. Pero, ¿sabíais que establecí muchos más y no precisamente muy buenos? A lo largo de todo el Antiguo Testamento dispongo más de seiscientos, y le ordeno a mi Pueblo Elegido cosas como éstas que nunca os van a contar en misa:

1. Exterminarás a los pueblos vecinos. ( Genocidio)

"El Señor, tu Dios, los pondrá en tus manos, y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total: no hagas con ellos ningún pacto, ni les tengas compasión". (Deuteronomio: 7:2)

2. No te casarás con gente de otro país. ( Xenofobia)

"No establezcas vínculos de parentesco con ellos, permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos, o tomando una hija suya por esposa de tu hijo.

De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará". (Deuteronomio 7:3)

3. Matarás a todos los gays. ( Homofobia)

"Si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación. Han de morir. Su sangre sobre ellos". (Lev.20,13).

4. Si violas a una virgen, por cincuenta monedas te casas con ella. ( Violencia de género)

"Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos;

entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló; no la podrá despedir en todos sus días". (Deuteronomio 22:28)

5. La gente con con el pene amputado o los testículos magullados no pueden ir a misa. ( Discriminación de discapacitados )

"No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o amputado su miembro viril". (Deuteronomio 23:1)

6. Los cojos, ciegos o mutilados no pueden ser sacerdotes. ( Discriminación laboral)

"Ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios.

Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado". (Levítico 21:17)

7. Puedes comprar esclavos, pero de las naciones vecinas. ( Esclavitud)

"Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor; de ellos podréis comprar esclavos y esclavas". ( Levítico 25:44)

8. Prohibido ser hipster. ( Estáis condenados la mitad)

"No os cortaréis en redondo el pelo de vuestra cabeza ni os afeitaréis los bordes de la barba. No os haréis incisiones en la carne por un muerto, ni tatuajes en la piel". ( Levítico 19:27)

9. Prohibido comer un montón de animales ( los “impuros”) y ….¡morcillas! ( Si vas a Burgos mira la catedral pero nada más)

"No comeréis nada con sangre dentro". ( Levítico 19:26)

10. El hombre dominará a la mujer. (Machismo)

"A la mujer le dijo: Multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás tus hijos con dolor; desearás a tu marido, y él te dominará". (Génesis 3:16)

Es más, si se le ocurre agarrale el pene....

"Si dos hombres se están pegando, se acerca la mujer de uno de ellos y, para liberar a su marido del que lo golpea, mete la mano y agarra al otro por sus partes, le cortarás a ella la mano sin compasión". (Deuteronomio 25:11)