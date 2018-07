Los 7 momentos más cómicos de la Biblia

Liopardo | Liopardo

La Biblia tiene fama de libro serio, no en vano es sagrado, pero os puedo asegurar que entre tanta matanza y milagrería a veces aparecen momentos divertidos. Es la gracia de Dios. Humor negro, eso sí."9:10 Aconteció al cabo de veinte años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, 9:11 para las cuales Hiram rey de Tiro había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram veinte ciudades en tierra de Galilea. 9:12 Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. 9:13 Y dijo: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano?" El rey Salomón no es que fuera sabio, ¡es que era un listo!Os acordaréis de cuando asesiné a toda la humanidad, niños incluídos, con aquello del diluvio. A todos menos a Noé y su familia. Pues bien, mirad lo que hizo el pollo nada más verse sobre tierra firme: “9:20 Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña; 9:21 y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. 9:22 Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. 9:23 Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. 9:24 Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, 9:25 y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos." Te encuentras a tu padre beodo perdido y en cueros y encima te acaba maldiciendo y te conviertes en esclavo de tus hermanos. De chiste."20:11 Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. 20:12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado." ¡Con una sola vez vale! ¡No se puede dudar de mi poder! Se ve que la varita mágica de Moisés se había atascado y no funcionó a la primera, y el pobre le dio un golpe extra. Resultado: después de escapar de los egipcios y liberar a mi pueblo elegido y tirarse 40 años vagando por el desierto se quedó sin entrar en la Tierra Prometida. No me digáis que no es gracioso."29:20 Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba. 29:21 Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. 29:22 Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. 29:23 Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella. 29:24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. 29:25 Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? 29:26 Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. 29:27 Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años." Seguro que en la Bibia lo hacían con las luces apagadas, no hay duda. De todas formas, ya veis, no hubo problema, al final Jacob obtuvo dos esposas. Entre ambas y sus esclavas, a las que también se beneficiaba, le dieron doce hijos, las famosas doce tribus de Israel. Es que en el Antiguo Testamento la poligamia molaba."18:25 Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino cien prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. 18:26 Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, 18:27 se levantó David y se fue con su gente, y mató a doscientos hombres de los filisteos; y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer." Me imagino a David plantando el saco con aquel cargamento delante del rey Saúl y la cara de éste. ¡Madre mía!"4:33 En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves." Eso dice la Biblia (por supuesto la Historia no registra nada parecido), que al rey de la principal potencia mundial de la época se le fue la cabeza y estuvo un tiempo viviendo como una alimaña en el campo. Sigue contando la Biblia que pasado este bajón Nabucodonosor volvió a hacerse cargo de sus obligaciones como si nada y aquí paz y después gloria. Debía tener un excelente psiquiatra.“14:51 Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le prendieron; 14:52 mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.” ¡Pero esto qué es! En el instante de mayor tensión dramática de toda la Biblia, y aparece un joven corriendo en bolas que se carga toda la emoción del momento. Aparece solamente en el Evangelio de Marcos, y desde entonces trae de cabeza a todos los exégetas bíblicos. Y tú, ¿quién crees que es?