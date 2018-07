Los 7 demonios más chungos del Infierno

Todo el mundo conoce al maldito Satán, o Satanás ( que significa, "adversario"), también llamado Lucifer ( "portador de luz"), pero en la tradición judeocristiana tenemos muchos demonios y hoy me gustaría presentaros a mis favoritos: Liopardo | Liopardo Dicen que mandaba 72 legiones, pero aún así el rey Salomón logró dominarle y le obligó a construir su famoso templo. Era malvadísimo y terriblemente celoso: la Biblia cuenta que estaba enamorado de una mujer llamada Sara y le mató los sietes maridos con los que se casó. Menos mal que al final fue vencido por el Arcángel Rafael. Liopardo | Liopardo Era muy atractivo y dicen que el más vicioso de los demonios. Montado en un carro de fuego, se dedicaba a la guerra, por eso de su nombre proviene la palabra "bélico". Liopardo | Liopardo Es considerado el Príncipe de los Demonios, y se lleva muy mal con Satán, con el que rivaliza. Se le conoce como "El Señor de Las Moscas", como la famosa novela de William Golding. Liopardo | Liopardo ¡Mucho cuidado con éste! Es un demonio del desierto, cerca del Mar Rojo, que devora los genitales de los viajeros. Liopardo | Liopardo El predecesor de Drácula: chupaba la sangre de los vivos y desenterraba cadáveres para devorarles el corazón. Liopardo | Liopardo Aparece en la Biblia y me dijo que se llamaba así "porque somos muchos". Estaban todos dentro del cuerpo de un pobre hombre, y al sacárselos, para no dejarlos en el paro, los introduje en un grupo de 2000 cerdos, que inmediatamente se despeñaron por un barranco, acabando con las existencias de jamón de la región durante una buena temporada. Liopardo | Liopardo Amigos, la primera mujer de Adán no fue Eva, sino Lilith. Cuenta la leyenda que Lilith se rebeló contra Adán y contra mí porque siempre le tocaba hacer el amor en la postura del misionero, y ella quería hacerlo también encima. ¡ En serio, no me lo invento! Se largó a una región desértica a fornicar en todas las posturas posibles con un montón de demonios, con los que engendraba multitud de hijos. Yo la amenacé con matarle cien de esos hijos al día si no regresaba al paraíso, pero la muy rebelde no solo no volvió sino que se dice que por las noches, como venganza, acecha las cunas de los recién nacidos. La palabra inglesa "Lullaby", nana, procede de las palabras "Lilit, abi", " Lilit, detente", leyenda que era colocada junto a los niños en la Edad Media para protegerles. ¡ A partir de ahora escucharéis a The Cure de otra manera!