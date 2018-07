Los 5 versículos más raros de La Biblia

A mí me pasa como a vosotros, que cojo la Biblia y no la entiendo. ¿Sabéis en qué se parecen la Biblia, la Constitución y el Kamasutra? En que los tres prometen cosas que luego no se cumplen. La Biblia es el libro más vendido del mundo, y también el menos leído. ¿Cómo? La mejor forma de que se venda tu libro es quemando todos los demás, a nosotros nos dio resultado.

Hoy os traigo los cinco versículos más raros de mi libro, a ver si así os animáis a leerlo:

5) 2 Reyes 2:23-24 Después subió de allí a Bet-el; y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: ¡Calvo, sube! ¡calvo, sube! 24 Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos.

Moraleja: no os burléis de mis profetas o mandaré unos osos que os despedazen como hice con aquellos pobres niños.

4) Deuteronomio 23:1 No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o amputado su miembro viril.

Lo siento, pero los requisitos para ir a misa son similares a los del rodaje de una peli porno. Espero que todos paséis el casting.

3) 1 Samuel 18:25 Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino cien prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos.

Sí, ya sé que lo mío con cierta parte de vuestra anatomía raya lo enfermizo. Cuando hice el pacto con Abrahám, de todas las cosas que le fui a pedir fue ese trozo de pellejillo en lo que me fijé. Pues bien, el rey David, mi favorito, no sólo logró esos cien prepucios, sino que apareció con ¡doscientos! ¡Ese es mi chico!

2) Marcos 14: 51-52 Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le prendieron; m as él, dejando la sábana, huyó desnudo.

Sí, amigos, en el Evangelio de Marcos, en el momento de mayor tensión dramática, justo cuando me prenden los romanos en el Huerto de los Olivos, aparece de pronto este misterioso joven nudista que nadie sabe quién es y al que nadie había dado vela en este entierro. ¿Quién era este joven

1) Oseas 1: 2-3 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo.

¡Eso le dije a mi profeta Oseas, que se casase con una prostituta! Como veis, la historia de Pretty Woman es muy vieja, y ya sabéis de dónde está sacada. ¡En la Biblia está todo, haced el favor de leerla!