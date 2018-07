Lo mío con Herodes

Herodes El Grande | Liopardo

Estoy un poco acojonado porque mañana es 28 y dice la tradición que el rey Herodes anda buscándome. La culpa es de los bocazas de los Reyes Magos, que según el evangelio de Mateo se presentaron ante él y le preguntaron: “- ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo.” Podían haber sido más discretos, la verdad. Dice este evangelio que Herodes no dio con mi paradero y ordenó matar a todos los recién nacidos de la comarca. Según la tradición las víctimas ascendieron a veinte niños. La iglesia ortodoxa dice que fueron 14.000 y algunos santorales de la Iglesia Sira hablan de 64.000. No sé qué creer, la verdad, porque el resto de evangelistas no nombran el tema, y el propio Mateo lo hace para que se cumpla una profecía de Jeremías. Los cronistas de la época dicen que Herodes era un tío chungo que se cargó a su suegro, dos cuñados, una de sus diez mujeres, varios de sus hijos… ser familia de Herodes era una profesión de riesgo. Pero de la matanza de inocentes ninguno dice nada. Más bien parece una leyenda para asimilar a Jesús con Moisés, el más grande profeta del Antiguo Testamento, que de pequeño también escapó a una matanza infantil. Historias como esta eran comunes en la antigüedad. Así, en la leyenda de Krishna (3228 antes de mí), un sabio avisó al malvado rey Kamsa de Mathura de que había nacido un niño que habría de matarle y, al desconocer su paradero, decretó la muerte de todos los menores de dos años de Mathura. Sea verdad o mentira, lo que no me parece bien es que recordéis la muerte de esos inocentes gastándoos bromitas. ¡Un poco de respeto, por favor!

