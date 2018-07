La Biblia, versión B, de Buena

bibliaokok | Liopardo

Acabo de echar un vistazo a la Biblia y me he dado cuenta de que está todo mal. La Biblia es la historia de un desastre: creo los ángeles para que me adoren y enseguida se rebela uno y se lleva la mitad al infierno con él. Después doy vida a los seres humanos y a las primeras de cambio me desobedecen y tengo que tirarme dos mil páginas amenazándoles y matándolos a millones para que vuelvan a adorarme…bajo porque siguen sin hacerme caso y me crucifican… Hoy he tenido una iluminación y me ha traído el Espíritu Santo en el pico un papelito con el argumento de una nueva Biblia mucho mejor. Os lo transcribo: “Dios es un triángulo y se aburre. Crea los ángeles, que son los seres más divertidos del mundo y muy buena gente. Ninguno se rebela y todos le adoran por los siglos de los siglos. Lucifer es el más pelota de todos. A continuación crea al ser humano, pero en lugar de hacerlo de barro lo hace con una impresora 3D y le queda mucho mejor. Esta vez se acuerda de ponerle cerebro y además le permite comer del árbol de las narices. Adán 2.0 y Eva 2.0 se pasan el día comiendo manzanas, tarta de manzana, mermelada de manzana, compota de manzana y bebiendo sidra. Un día se meten en internet y descubren el sexo, que por supuesto no es pecado y se reproducen. Tienen un montón de hijos que adoran a Dios y que nunca pecan. Más adelante erigen una Torre de Babel 2.0, con un centro comercial y un hotel en la planta de arriba. Nadie confunde sus lenguas y el proyecto es un éxito. Hasta hay un Zara y todo. De vez en cuando llueve un poco, pero sin diluviar, nada que no pueda arreglar un paraguas o un chubasquero. No hay guerras y nadie va por ahí aniquilando a los pueblos vecinos por orden de ningún Dios que le habla al oído o se le aparece en forma de zarza ardiendo. En lugar de 10 Mandamientos solo hay uno: “vive y deja vivir”. A mitad de la historia Dios baja a la Tierra a darse una vuelta y saludar. No violenta a ninguna virgen, sino que desciende en helicóptero, y avisando con dos semanas de antelación. Los seres humanos le reciben con todos los honores y nadie crucifica a nadie. Repito: nadie crucifica a nadie. Dios da una serie de conferencias muy interesantes, ofrece unas cuantas entrevistas de televisión en prime time y sube de nuevo al Cielo. La Iglesia no existe, nadie la ha fundado porque no hace falta. Continúan pasando los siglos. Todo el mundo es feliz. No hay ningún Apocalipsis, lo más parecido es un parque temático en Salou. Esta vez Dios ha construido un sol incombustible, así que la Tierra durará para siempre. No hay meteoritos ni calentamiento global ni otras amenazas. Donald Trump no existe. La vida es maravillosa. Fin.”

