Informe psiquiátrico de Dios

Llevaba un tiempo con un poco de ansiedad, y antes de liarme a matar gente como en el Antiguo Testamento, he decidido acudir a un especialista: el psiquiatra.

Al principio se ha sorprendido de verme, incluso se ha puesto a rezar y todo, pero he tenido que decirle que se levantara, por favor, y que me atendiese como Dios manda. La sesión ha sido muy productiva, y como yo lo veo todo, he tenido acceso a su informe, el cual generosamente comparto hoy con vosotros.

Nombre del paciente: Dios, también conocido como Jehová o Yahveh.

Edad: Infinita.

Estado civil: Resucitado.

El paciente acude a la consulta aquejado de un cuadro agudo de ansiedad provocado por un profundo sentimiento de culpa. Afirma sentir fuertes impulsos homicidas e incluso suicidas, si bien estos son imposibles de realizarse al tratarse de un ser inmortal.

Preguntado sobre su infancia y antecedentes familiares, refiere un cuadro típico de complejo de Edipo: afirma haber fecundado a su propia madre a través de una paloma, y si bien no ha tratado de matar al padre, sí ha resultado muerto por él, en una cruz ( caso curioso tratándose de un carpintero, habría que indagar más en este caso de deformación profesional).

Sus relaciones personales se ven envueltas siempre en una gran complejidad: después de vivir en completa soledad durante millones de años, decide crear a unos seres llamados ángeles, la mitad de los cuales le traicionan al largarse con el ángel rebelde llamado Satanás ( dudamos de la existencia del tal Satanás, podría tratarse de un caso de "amigo/enemigo imaginario sobre el que volcar su complejo de culpa).

Después de los ángeles afirma haber creado a la humanidad, la cual también le traiciona comiendo una manzana. Como castigo les hace mortales y les obliga a trabajar, en un claro caso de comportamiento tiránico y totalmente carente de empatía.

El sujeto afirma haber bajado a la Tierra más tarde, donde sus relaciones personales tampoco mejoraron: de sus doce amigos, su favorito le mintió tres veces y otro le vendió a los romanos.

El sujeto posee además un claro componente narcisista: solicita todo el tiempo que todo el mundo le adore y le rece en todo momento ( quizás esto se deba a un complejo de inferioridad con otros dioses más antiguos y poderosos, como Zeus u Odín).

Otros rasgos de la personalidad del individuo son su aguda y obsesiva homofobia ( solicita una y otra vez la muerte para los individuos con esta tendencia sexual), misoginia ( señala que la mujer es inferior al varón y que debe obedecer a éste), racismo genocida( elige a un pueblo al que nombra como su "Elegido", y le ordena aniquilar al resto de naciones vecinas) y odio a los niños ( él mismo afirma haber enviado una osas para despedazar a 42 chicos que insultaban a un profeta, y se confiesa asesino de todos los primogénitos egipcios cuando el Exodo).

Diagnóstico: Complejo de Edipo asociado a graves problemas de autoestima que derivan en un comportamiento psicópata y homicida.

Tratamiento: 20 comprimidos de ansiolítico y 14 de paroxetina por día, distribuidos antes de las comidas, al bendecir la mesa. El tratamiento es de por vida.

Nota: Se recomienda vigilancia policial del sujeto.