Impresiones en mi primer día de vida

Lo primero que he visto al nacer es la cara de una mula. He pensado por un momento que al loco de mi Padre se le había ocurrido encarnarme en un animal y ya me veía comiendo hierba o pienso en el mejor de los casos de por vida, pero no, resulta que estaba en un establo. Al parecer, con esto de la gentrificación y la plaga de turistas estaban todos los hoteles petados y nos hemos tenido que venir aquí.

Mis padres son pobres y además hay muy mal rollo entre ellos. Por lo visto, ella dice que es virgen y él no se lo cree. Esto no pinta nada bien. Para colmo, me acabo de enterar de que el rey de la zona, un tal Herodes, quiere matarme. Está intentando enterarse de donde he nacido y la verdad es que el hecho de que hayan aparecido dos ángeles y hayan colocado una estrella enorme justo encima del establo no ayuda.

Enseguida se ha llenado esto de curiosos. La mayoría son pastores y algún caganer. Han aparecido tres reyes y por un momento he creído que uno era Herodes, ¡menudo susto! Pero no, al parecer en Oriente ya se han enterado de donde vivo pero el Herodes este es un incompetente que sigue sin dar conmigo. Los tres tipos son simpáticos, aunque me han traído unos regalos muy poco apropiados para un recién nacido: oro, incienso y mirra. Sobre todo la mirra, que sirve para embalsamar muertos.

Estoy buscando a ver si alguien tiene un calendario y me confirma que hoy es 25 de diciembre. Me hace ilusión nacer el mismo día que Isaac Newton, pero las malas lenguas dicen que nací en primavera, que esto del 25 de diciembre es porque los romanos celebraban ese día la Fiesta del Sol Invictus.

Por lo demás, creo que he elegido bien el lugar: Oriente Medio parece una zona tranquila, sin guerras y eso. Un buen sitio donde poder vivir tranquilamente, pronunciar tus sermones sin que te pase nada y organizar buenas cenas con los amigos.

Os dejo, que me acabo de hacer caquita y quizás mis padres la quieran guardar como reliquia. Sed buenos.