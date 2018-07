Hoy en Misterios de la Biblia...¡la mujer de Caín!

Liopardo | Liopardo

Como he visto que os encanta Cuarto Milenio he decidido inaugurar en liopardo una sección con enigmas que dejarían una noche sin dormir al mismísimo Iker Jiménez, asuntos más misteriosos que la mismísima Trinidad. Sí, "misterios tiene la Iglesia", dice la famosa frase, y la verdad es que más de los que parecen. Hoy voy a comenzar por uno que aparece nada más empezar la Biblia, en el Génesis. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, y luego cómo Caín mató a su hermano Abel con una quijada de asno. Y dice mi libro: "Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc." Y ya está. No nos cuenta nada más. Si los únicos habitantes de la Tierra eran él y su familia, ¿acaso se casó con su hermana, o con su sobrina? La Biblia dice que cuando yo me enteré de lo que hizo Caín con Abel le eché la bronca, pero le puse una señal, "la marca de Caín" para que el que se encontrase con él no lo matara. ¿Quién más había por allí aparte de Adán y Eva, una vez muerto Abel, que pudiera asesinarle? Porque hasta ese momento la Biblia no cita a nadie más. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Dice el texto sagrado que cuando yo le reprendí el malote del Génesis se fue a "la tierra de Nod, al este del Edén" (como la peli de James Dean), allí suponemos que conocería a la muchacha. Podemos hallar la identidad de la misteriosa mujer en el apócrifo Libro de los Jubileos, un libro del siglo I antes de mí que es canónico para la Iglesia Ortodoxa Etíope. Dice así: "Caín tomó por mujer a su hermana Awan, que le parió a Henoc al final del cuarto jubileo" ¡Incesto! ¿Pero eso no era pecado? Pues dicen los fans de la Biblia que no, que el incesto me empezó a parecer mal en el Levítico, pero que antes lo veía fetén. El Libro de los Jubileos también habla del destino del malvado Caín: le cayó su casa encima, y así murió de un golpe igual que él mató a su hermano de la misma manera. Por cierto, Awan, muchacha de bonito nombre, ¿qué viste en Caín? ¡Te fuiste a casar con el peor tipo de la Biblia! Eso sí, conseguiste que sentara la cabeza, porque antes de conocerte era nómada, pero luego edificó una ciudad, a la que además le puso el nombre de tu hijo. A lo mejor no era tan mal tipo Caín. VER MÁS: Diostuitero entrevista a Caín