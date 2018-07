Hoy en Celebrities entrevisto a un tío de nombre complicado: ¡Nabucodonosor!

nabucodonosorportada | Liopardo

Es uno de los personajes con un nombre más largo de la Biblia. A todo el mundo les suena de algo, como a tío chungo, pero nadie se acuerda mucho de él. Y en sus tiempos era un tipo muy importante. Decido rescatarlo del olvido y entrevistarle para liopardo. Para ello me recorro todo el Purgatorio y el Infierno, pero no le encuentro. Visito incluso el Limbo, y nada. Finalmente y para mi sorpresa, me lo encuentro en el Cielo cuando iba a comprar el pan ( de ángel). Diostuitero: ¿Pero qué haces tú aquí? Si eras el rey de Babilonia, la potencia mundial que destruyó y esclavizó a mi pueblo elegido. Nabucodonosor: Pues ya ves. Es verdad que fui un poco bala, pero justo antes de morir aproveché la oferta Ultimate Salvation, me confesé a escondidas en el lecho de muerte y subí limpio de todo pecado. Es una gran oferta. Diostuitero: Recuérdame que la quite. No es justo que gente buena se vaya al Purgatorio por dos pecadillos antes de morir, y malvados como vosotros os vayais de rositas con solamente confesaros justo al final. Por cierto, ¿sabes si les quedan colones? Nabucodonosor: No, se llevó el último Adolf Hitler. Diostuitero: ¡Cómo! ¡También está aquí! ¡No puede ser! Nabucodonosor: Nooo, ja,ja,ja. Es broma. ¡Cómo me gusta trolear a Dios! Sí, quedan colones y pan de pueblo. De pueblo elegido, claro. Por cierto, te recomiendo las Magdalenas, ja, ja, ja. Diostuitero: Muy gracioso. Los tiranos sois incorregibles. Recuerdo cuando ordenaste ejecutar a todos los sabios de Babilonia porque ninguno sabía adivinar lo que soñaste. Nabucodonosor: Sí, ya los iba a matar a todos, y entonces apareció tu profeta Daniel, el de los leones, y me contó lo que había soñado y me lo interpretó. Y me calmé y por una vez no maté a nadie. Era aquel sueño de la estatua con pies de barro que caía demolida por una piedra. Diostuitero: Sí, desde entonces existe la expresión: "Idolo con pies de barro". ¿Y qué ha sido de Daniel, por cierto? Nabucodonosor: Ha cogido sus leones y ha montado un circo con Angel Cristo. Les va muy bien. Diostuitero: Claro, con ese nombre es lógico. Bueno, voy a comprar dos barras, que me voy a hacer unos bocadillos y tengo que ponerme a multiplicar. Me voy a pasar un día de campo con San Miguel y San Gabriel. Ellos ponen la cerveza. Nabucodonosor: Que tengáis un día divino. Yo voy a ver si aprovecho el día y esclavizo a unos querubines. Ve con Dios, digo, contigo. Diostuitero: Así sea, Nabucodonosor. Nabucodonosor: Puedes llamarme Nabuco, como la ópera de Verdi, que trata sobre mí. Es más corto. ¡Hasta luego, deidad! Y dale recuerdos a Satán. ¡Se confesó el otro día!

