Hoy en CELEBRITIES entrevistamos al timador timado: ¡LABÁN!

Giovanni_Battista_Tiepolo_066 | Liopardo

Labán es el típico que iba de listo pero al final dio con otro que era más fullero todavía que él. No en vano ese otro fue Jacob, del que yo mismo desciendo. Bajo hasta el Purgatorio y me lo encuentro intentando hacerle el timo de la estampita a Jesús Gil. Diostuitero: Pero Labán, ¿otra vez intentando timar a la gente? Labán: ¡Hola Señor! Es que me habían dicho que en el Cielo los precios están por las nubes, y tengo que hacer dinero para cuando cumpla mi penitencia y suba. Diostuitero: Pues al paso que vas, te va a dar mucho tiempo a ahorrar. Veo que no has cambiado. Vengo a entrevistarte para liopardo. Labán: ¿Vale, cuánto me vas a pagar por la entrevista? Diostuitero: ¿Pero es que me vas a salir tú también como Judas? ¡No se cobra nada! ¡Bastante que tienes el privilegio de contemplarme! Labán: Vale, vale, no te enfades, que cuando se te hincha la vena esa... Diostuitero: Bueno, primera pregunta: Le prometiste a Jacob que si trabajaba siete años para ti le concederías como esposa a tu hija Raquel, de la que estaba enamorado, y cuando llegó el momento metiste en su cama a tu otra hija Lia y se tuvo que casar con ella. ¿Cómo es posible que no se diera cuenta del engaño? Labán: Yo también me lo pregunto. Debía ser despistado por parte de familia, porque él mismo engañó a su padre Isaac disfrazándose de su hermano Esaú y así le robó la bendición. Eran muy malos fisonomistas. De todas formas que no se queje, que por solo siete años más de trabajo le concedí también a Raquel y se casó con las dos. Y además se cepillaba a las esclavas de ambas, por indicación de ellas mismas. Diostuitero: Sí, era un tipo con suerte. Y encima luego te engañó él a ti. Acordasteis repartiros tu rebaño de modo que él se quedaría con las ovejas y vacas que tuviesen la piel con rayas, y tú las lisas. Y se dedicó a poner varas con la corteza rallada en los abrevaderos para que al copular los animales frente a ellos les naciesen crías ralladas, como así fue. Y huyó a escondidas con casi todo tu rebaño. Labán: ¡Y no solo eso! ¡Su mujer Raquel me robó los ídolos familiares! Yo quería matarle, pero como tú me dijiste que no le tocase, no me atreví. Y aún así me tienes aquí en el Purgatorio y a él en el Cielo. Diostuitero: Es que es el padre de las doce tribus de Israel. Además él me adoraba a mí y tú a esos ídolos ridículos. Labán: Pues serían muy ridículos pero no se llevaban mi rebaño. Por cierto, ¿quieres que te enseñe un juego con tres mitades de coco y una pelotita? Tienes que adivinar dónde está. Diostuitero: ¿Estás intentando timar a tu Dios? Labán: Estoooo, me voy con Jesús, el otro, Gil...que acaba de empezar el partido del Atleti.

Publicidad