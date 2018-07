Hoy en CELEBRITIES entrevistamos al personaje desconocido de la Biblia

Lleva ya varios siglos dándome el coñazo. Se trata del personaje desconocido, un personaje que se quedó a punto de entrar en la Biblia pero al final por unos cambios de última hora se quedó a las puertas. Hoy voy a calmar algo su dolorido ego realizándole esta entrevista. Me dirijo hasta el Limbo, que es algo así como el cuarto trastero del Cielo, ese lugar donde metemos las cosas que no queremos tirar pero que tampoco sabemos muy bien qué hacer con ellas, y le encuentro de charla con el flaco de El Gordo y el Flaco y el doble infantil de Joselito, el pequeño ruiseñor, dos seres tan prescindibles como él. -Desde que Joselito creció ( bueno, es un decir) y le cambió la voz me quedé sin curro. Yo le doblaba en las escenas difíciles, como cuando montaba en carreta o iba a misa.- dice el doble de Joselito. -Pues yo estaba cansado de que solo se fijasen en el puto gordo ese. Parecía que el gracioso solo era el. Toda la vida estudiando el método Stanislavsky para que luego nadie valore tu trabajo- comenta el Flaco. Liopardo | Liopardo Cualquiera de estos infelices podría ser el personaje desconocido -¡Buenos días nos de yo!- me presento-. A ver tú, que no sé tu nombre, ¿quieres que te haga una entrevista? -¡Por fin! ¡Mis plegarias han sido escuchadas! ¡Por fin el mundo sabrá que existo y que soy importante! - Bueno, tampoco nos vengamos arriba, que ya estamos por las nubes. Primera pregunta: ¿ Qué hiciste de renombre para que quieras salir en la Biblia? -Pues hice de todo. Era profeta, juez de Israel, hacía milagros, sanaba enfermos, la gente me adoraba... -¡Ah, ya entiendo por qué no sales! Eras tan importante que temí que hicieses sombra a mi hijo. Ya bastante se nos complicó la cosa con Juan el Bautista, que tenían muchísimos fans...tuvimos que cortarle la cabeza. El que se mueve no sale en la foto, ya sabes. Lo dijo un tal Guerra en el Antiguo Testamento. -¡Así que era eso! Y yo pensando que no salía por algún error de traducción, o porque al tener la Biblia tantas páginas y tan finas a lo mejor las mías se habían perdido por ahí. Al menos me podíais haber hecho un monumento al personaje desconocido. El soldado desconocido tiene muchos. -Hablaré con Paco, el rojo ese que tengo de encargado en el Vaticano. Es muy inquieto. Mi segunda pregunta es: ¿no crees que es preferible el anonimato a la fama? Mírame a mí, al principio me querían mucho pero acabé crucificado. -Ya, pero a cambio en los ochenta estabas en los canalillos de todas las tías buenas, incluída Madonna. ¡Yo quiero mis quince minutos de fama! ¡Lo digo San Andy Warhol! -¿Has pensado en presentarte a Gran Hermano? -Tenía razón Satán. Eres mucho más cabrón en persona.