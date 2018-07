Hoy, en Celebrities Bíblicas...¡Sansón!

sansondalila | Liopardo

Hoy entrevistamos a una auténtica estrella, Sansón, antiguo culturista y posteriormente juez de Israel durante 20 años, camino que muchos años después imitaría Arnold Schwarzenegger. Diostuitero: Buenos días, Sansón. Sansón: Hombre, buenos días nos des, Dios. ¡Qué gozo disfrutar de tu presencia divina! Diostuitero: Lo mismo digo, pero sin el divino, claro. Me gustaría realizarte una serie de preguntas. Sansón: Dispara, que a ti se te da bien, jajaja. Todavía me acuerdo de la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma, jajaja. Diostuitero: La primera es por qué si os dije en Deuteronomio 7: 3,4 que estaba prohibido tomar a una extranjera como mujer vas tú y te lías primero con una filiestea, y luego con otra filistea. Sansón: La culpa es tuya, Señor, por hacer a las filisteas tan atractivas. Diostuitero: Me da igual, en Jueces 16:8 digo que esas mujeres son indignas, y tú lo deberías saber, que para eso fuiste juez más años que Carmena. En fin, otra pregunta. Lo de cargarte el león con tus manos, bien, pero ¿cómo se te ocurre atar unas teas ardiendo a las colas de trescientas zorras y arrasar las cosechas de los filisteos? Normal que se cabrearan y mataran a tu suegro y tu mujer. Sansón: Es que me tenían manía. Siempre me estaban persiguiendo. Una vez tuve que matar a mil con la quijada de un asno. Te acordarás porque luego me entró mucha sed con tanto ejercicio y como dice tu libro, me diste un refrigerio y todo. Diostuitero: Cierto, cierto, ahora me acuerdo. Anda, que mira que dejarte engañar por una mujer... Sansón: Ya ves, si es que mujer que veas en la Biblia, no te fies, que te la lía. Eso sí, los filisteos muy listos tampoco eran. Porque mira que después de descubrir que mi fuerza venía de mi pelo van y vuelven a dejar que me crezca...Y claro, me los cargué a todos. Por cierto, a ver si me sacas del Purgatorio, que aunque el suicidio y el homicidio son pecados, cuando es para eliminar a los enemigos de Israel puntúa. Que además estoy incluído en el catálogo de héroes de la fe de Hechos 11:32. Diostuitero: Ya, pero es que también andabas todo el día de prostitutas, majo. Sansón: Compréndeme, con esta fuerza y este vigor...Me podías haber hecho como a Hulk, que le crecía todo menos la entrepierna. Si te fijas, nunca reventaba los pantalones por ahí. Diostuitero: Está bien, tira para el Cielo, pero respeta a mis ángeles, que te conozco. Y córtate un poco esas melenas.

