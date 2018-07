Hoy en Celebrities Bíblicas...¡la entrevista que todos estábais esperando! ¡Entrevisto a María Magdalena!

150331112248-finding-jesus-mary-magdalene-00003606-exlarge-169 | Liopardo

Sé que lo estábais esperando, porque el cotilleo os encanta y sois más del Sálvame de la tele que del de la Biblia. Estáis deseando que os cuente si era mi novia o no. Para empezar, os diré que Magda era una chica con un carácter un poco difícil, porque tal y como dice el texto sagrado, la conocí porque le expulsé siete demonios. La Biblia dice que "era una de las mujeres que iban con él" y una de "otras muchas que le asistían con sus bienes". Está mal decirlo, pero yo vivía de las mujeres. Gracias a mis groupies vivía como Dios. Magda fue la más fiel de todas, porque estuvo en los momentos más importantes de mi vida: al pie de la cruz, con mi madre y mi amigo Juan, y fue la primera a la que me aparecí al resucitar (aunque me confundió con el jardinero, no es coña, lo pone en la Biblia). El Evangelio apócrifo de Felipe dice que era "la compañera del Señor" y que yo "la amaba más que al resto de los discípulos y la besaba frecuentemente en ..." ¡Y aquí deja un hueco, qué discreto! Que no es que falte el trozo de pergamino, es que los expertos dicen que el hueco está dejado a posta! Bueno, vamos con la entrevista, que viene por ahí. DIOSTUITERO: Hola cariño, qué tal tu día. MAGDALENA: ¿Me puedes explicar porqué Santa Catalina de Siena lleva tu prepucio como un anillo nupcial en su dedo? DIOSTUITERO: Mira Magda, tienes que aprender a convivir con las locurillas de mis fans... yo solo te quiero a ti. MAGDALENA: A mi y a toda la humanidad, que bien clarito lo dices en la Biblia. DIOSTUITERO: Te tengo dicho mil veces que no te creas todo lo que leas de mí por ahí. MAGDALENA: ¿Y cada vez que me encuentro a una monja y me dice que está casada contigo qué? ¿Tampoco me lo creo? DIOSTUITERO: Es en un sentido figurado... MAGDALENA: Pues los éxtasis que tenía Santa Teresa contigo no los veo yo muy figurados, “un dardo que le traspasaba las entrañas” está muy claro lo que es. DIOSTUITERO: Si nos enfadáramos cada vez que alguien en pleno éxtasis pronuncia mi nombre, no tendríamos ni un minuto de tranquilidad. MAGDALENA: ¡Y todas las guarras que te llevan en el canalillo! (Me enseña unas imagenes de escotes con una cruz colgada) DIOSTUITERO: De verdad mi amor, yo para esas cosas soy de piedra. O de metal, más bien. MAGDALENA: Te lo digo en serio, o nos casamos ya o me quedo para vestir santos. Y encima la que se lleva la fama de puta soy yo. DIOSTUITERO: Eso es porque mi Iglesia es un club formado solo por hombres y veía mal que tuvieses tanto protagonismo. Y claro, te relacionaron con la mujer pública del Nuevo Testamento. Pero eso ya lo arreglamos en 1969, cuando dejamos de leer ese pasaje en la misa de tu santo. MAGDALENEA: Ya, pero la fama ya no me la quita nadie. ¡Si al menos hubiéseis metido mi evangelio entre los canónicos! ¡El Evangelio de María Magdalena! DIOSTUITERO: Sí, ahí se veía claramente cómo yo te revelaba misterios que no compartía con mis apóstoles, y cómo Pedro se ponía celosón. MAGDALENA: Bueno, lo importante. ¿Cuándo vas a volver a bajar a la Tierra para decir que yo soy tu novia y que me respeten? DIOSTUITERO: ¿Estás loca? ¿Y que me crucifiquen otra vez? ¡Menudos son!

