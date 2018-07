HOY EN CELEBRITIES BÍBLICAS...¡Débora, la jueza de la Biblia!

deborah-8-prophetess-1-16-12- | Liopardo

He oído que estos días, con el lío de parlamento que tenéis, hay quien ha propuesto buscar un "presidente independiente" para hacerse cargo de España. Pues bien, yo conozco a la persona adecuada. Todos sabéis que el Antiguo Testamento es un poco machista, y que la mujer pintaba bastante poco. Sin embargo, también desconocéis que entre los gobernantes de Israel, hubo una vez una dama. Antes de la época de los reyes, Israel estaba gobernada por jueces. Y uno de esos jueces, mucho antes de que Carmena se pusiese de moda, fue una mujer llamada Débora. Me dirijo en estos momentos a la palmera del monte Efraín, bajo cuya sombra Débora impartía justicia, para ofrecerla la presidencia vacante del reino de España. Le explico la situación, pero comienza poniéndome pegas: Débora: Mira, Dios. Sé que eres omnisapiente y todo eso, y no es que te quiera llevar la contraria, líbreme Dios, o sea, tú, pero yo era buena como gobernanta en el Antiguo Testamento. Ahora mis métodos serían considerados demasiado expeditivos: acuérdate de la forma que tuve de librar a mi pueblo del general cananeo Sísara, que terminó con la cabeza clavada al suelo mientras dormía. Diostuitero: Sí, tendrías que actualizarte. Ahora los generales son pacifistas y posan con una flor en revistas de moda. Pero seguro que te adaptas rápido. En un par de tardes te pongo al día. Débora: Ya, pero seguro que el derecho ha cambiado mucho desde que yo me saqué la oposición. Me han dicho que ahora no se lapida a las adúlteras ni a los homosexuales. Diostuitero: Exacto. Ni a los adivinos, ni a los que adoran a otros dioses. Ni siquiera a los ateos. Débora: ¿Entonces a quién se lapida? Diostuitero: A nadie. Débora: ¿Y entonces el pueblo como se entretiene? Diostuitero: Tienen una cosa llamada televisión. A través de ella salen imágenes de gente discutiendo. Lo llaman debates. Débora: ¿Y al que pierde la discusión lo lapidan? Débora: ¡Que no, que ahora no se lapida a nadie! Te gustan más las piedras que a un tonto un caramelo. Cada sábado realizan uno de esos debates, y siempre sobrevivien todos los participantes. La mayoría vuelven al sábado siguiente. Algunos son tan populares como los gladiadores. Incluso uno ha fundado su propio partido político. Débora: ¿Y si soy presidenta de España tendría que ir a esos debates? Diostuitero: No, mujer. No hace falta. De hecho estos cuatro años hemos tenido un presidente que no iba a ninguno. Y para uno al que fue le llamaron Débora: Débora: ¡Virgen santa! Creo que mejor me quedo debajo de la palmera. Si no te importa, busca otro candidato: hay un tal Salomón que tiene mucha fama. Diostuitero: Ese empezó bien pero acabó adorando a dioses extranjeros. Y tiene cientos de esposas. Mejor les dejo a los españoles que se arreglen solos, seguro que encuentran a alguien. Y si no, que funden una teocracia, que es más sencilla.

