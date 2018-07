Hoy en CELEBRITIES BÍBLICAS un invitado algo difícil: ¡Caín!

Hoy ,aprovechando el calor que hace en la Tierra, he decidido bajar al Infierno, donde se está algo más fresquito, para entrevistar a la figura más chunga de todo el Pentateuco.¡Buenos días, Caín! ¿Cómo te encuentras?¡Cómo me voy a encontrar! ¡Pues en el Infierno! Aquí, pasando las de Caín..Lo entiendo, pero ser el primer asesino de la historia es lo que tiene.Oye, el primer asesino de la historia fuiste tú, que condenaste a muerte a mis padres por comer una manzana.Mira que eres rebelde. Es que no aprendes. Primera pregunta: ¿por qué asesinaste a tu hermano? ¿Celos, como dice mi libro?Que no fui yo, ya te o he dicho. Que debió ser alguien que pasaba por allí.¡Pero si érais cuatro! Y cuando te pregunté dónde estaba Abel encima me vacilaste y me dijiste: "No lo sé, pero te daré una pista. Acaba de descender un 25% la población mundial".

Eso no lo pone tu libro. Te lo has inventado.Ya, pero igualmente es Palabra de Dios. De diostuitero, en este caso.Mira, ya que te tengo aquí, me gustaría preguntarte también a mí: ¿Por qué te gustó más el sacrificio que te hizo Abel, con ese carnero gordo, que el mío, que eran frutos de la tierra? El era pastor y yo agricultor, cada uno te dio lo mejor que tenía.Vamos a ver, ¿tú te crees que yo soy vegano o qué? Donde esté un buen cordero con su salsita... Anda, no te quejes, que luego te hice la marca esa, la marca de Caín, para que no te hiciesen daño los demás hombres en tu vagar por el mundo.No, si encima te voy a tener que estar agradecido. Que he pasado a la historia como lo peor de lo peor, y he acabado aquí en el Infierno.

Diostuitero: Pues te digo que el Cielo es aburridísimo. Está lleno de ángeles, que para empezar no tienen ni sexo. Y luego todos los beatos y meapilas acabán también allí. Y los precios están por las nubes.

Uf, pues casi mejor me quedo por el Infierno. Esta noche tenemos concierto de Jim Morrison y Janis Joplin.¿Lo ves? Si en el fondo soy un pedazo de pan. Consagrado, eso sí.Eres la hostia.Y tanto. Bueno, un abrazo. Sin rencor.Sin rencor. Cuídate.