Hoy en CELEBRITIES BÍBLICAS entrevisto al protagonista del capítulo piloto de The Walking Dead, ¡Lázaro!

lazarus_come_forth

Uno de mis milagros estrella fue la resurrección de Lázaro. Me fue de gran utilidad porque porque me sirvió para practicar, ya que después tendría que resucitarme a mí mismo. Y me dio la clave principal para hacerlo de forma perfecta: el sepulcro con piedra corredera. De pequeño había probado a resucitar lagartijas y moscas, que enterraba bajo tierra. Y cuando les daba la orden de resucitar no me hacían caso. Quizá si les hubiese metido en un bote y después hubiese abierto la tapa.... Me dirijo hacia la sexta planta del cielo, al final del pasillo a la derecha, sección de fiambres, justo al lado de los congelados, y me encuentro a Lázaro charlando con la Momia, Frankenstein y el mismísimo Conde Drácula. No entiendo muy bien qué hacen estos tres monstruos aquí en lugar de estar en el Infierno, y decido tener unas palabritas con el portero, San Pedro, en cuanto termine esta entrevista. Diostuitero: Buenos días, Lázaro, ¿cómo estás? Lázaro: Pues quitando que se me cae la piel a cachos, que me falta una mano y que no me funciona ningún órgano, por lo demás bien. Me alegro mucho de verte, esta vez no he tenido que esperar tanto como la otra, que te dijeron mis hermanas que vinieses corriendo a ayudarme, que me estaba muriendo, y decidiste quedarte varios días perdiendo el tiempo con tus amigos. Y claro, me morí. Diostuitero: Compréndelo, tenia que esperar a que la palmases. Si no, no hubiese podido ensayar la resurrección. Además en Judea querían apedrearme y me daba un poco de palo ir. Lázaro: ¡Qué bonito! ¿Así se trata a los amigos? ¡Cuatro días pudriéndome en el sepulcro y el señorito convirtiendo el agua en vino con los amigotes! Cuando me resucitaste ya olía y todo, que te lo dijeron y lo pone en tu libro, y estaba hecho unos zorros. Soy el zombie más lamentable de la historia. Hice el capítulo piloto de The Walking Dead pero me echaron porque estaba en un estado tan lamentable que no daba el perfil. Que sobreactuaba, me decían. Los otros zombies se mueren y reviven a a las pocas horas, y conservan su cuerpo bastante decentemente. En cambio yo en lugar de dar miedo doy pena. Justo se lo estaba comentando a estos amigos. Diostuitero: ¿Pero estos qué hacen aquí? ¿No tenían que estar en el Infierno? Lázaro: Es que hay un programa de intercambio. Lo aprobaste tú, ¿ya no te acuerdas? Diostuitero: Esto debe ser cosa del Espíritu Santo, que va por libre. ¡Menudo pájaro! ¿Y a quién habéis bajado con Satán? - Lázaro: A Paulo Coelho. Diostuitero: Pero si Paulo Coelho no está muerto. Lázaro: Ahora sí. Nos lo hemos cargado. No quería bajar nadie y hemos tenido que reclutar un voluntario forzoso. Satán ya está pidiendo que finalize el programa y nos lo quiere devolver. No aguanta tanta filosofía barata. Nos quiere denunciar ante Amnistía Celestial y el Tribunal Demoníaco de Derechos Inhumanos. - Diostuitero: Pobre Satán. Decidle que enseguida me paso por allí. Lázaro: Sí, como te des tanta prisa como para venir a resucitarme.... Diostuitero: Lo has pillado, Lázaro, lo has pillado...

