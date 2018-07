Hoy en CELEBRITIES BÍBLICAS entrevisto a un sabiondo de mucho cuidado: ¡SALOMÓN!

solomonsaba | Liopardo

Hoy entrevisto a la persona más sabia jamás sobre la faz de la Tierra, el Rey Salomón. Por si acaso, me he traído a mi cuñado. Diostuitero: - Tranquilo, que todavía no te ha llegado tu hora, cuñao. En cuanto acabe la entrevista te bajo otra vez a la Tierra. Cuñado de Dios: - ¡Menudo susto me has dado! Por cierto, el Cielo no está bien terminado. Le veo los mismos fallos de seguridad que el Paraíso. Cualquier día se te cuela otra serpiente. Esto te lo arreglaba yo en dos tardes. Ignoro los sabios consejos de mi cuñado y me pongo a buscar a Salomón. Finalmente le encuentro en el Purgatorio, muy bien acompañado de sus setecientas mujeres reinas y sus trescientas concubinas. Diostuitero: Buenos días, Salomón. Cuando tengas un momento y pares de darle al fornicio, me gustaría entrevistarte. Salomón: Buenos días, Dios. Pues termino con estas catorce y en diez minutos estoy contigo. Pasan 8 minutos y ya tengo a Salomón en perfecto estado de revista: Diostuitero: Te han sobrado dos minutos. Salomón: Ya, es que cuando iba por la decimoquinta llegó la Reina de Saba y me montó un pollo que no veas, y tuve que parar. Diostuitero: Sí, recuerdo que también es una de tus mujeres. A mí me gustaría tenerte en el Cielo, ya que me edificaste el templo ese tan chulo en Jerusalén, pero desde que te volvieron loco las faldas empezaste a adorar a dioses extranjeros, y por ahí si que no paso. ¿Por qué, Salomón? Si yo te otorgué sabiduría. ¿Qué pasó? Esa es mi gran pregunta. Salomón: Verás, Dios. ¿Conoces la circulación de la sangre? Esa cosa que descubrió Miguel Servet, aquel que quemamos. Pues cuando la sangre que riega el cerebro baja hasta los órganos genitales uno deja de ser tan sabio. La verdad es que te podías haber inventado otro sistema. En este punto interviene mi cuñado: Cuñado de Dios: ¡Te lo dije, Dios! ¡Que habría sido mejor hacer el hombre con dos sistemas circulatorios! Uno para la cabeza y otro para el pene. Pero tú ahí, a lo tuyo, endiosado y sin hacerme nunca caso. Diostuitero: Calla, cuñao, que lo que yo digo va a misa. También hubo muchos hombres santos que permanecieron vírgenes. Lo que pasa es que Salomón está hecho un buen pájaro. Me gustaría preguntarte también, Salomón, por qué si eras tan justo y tan sabio reavivaste el tema de la esclavitud entre los infieles, permitiste muchos sacerdotes indignos y te cubriste de lujo mientras tu pueblo pasaba hambre. Salomón: Esto...¿quieres que parta a tu cuñado por la mitad con mi espada? Diostuitero: ¡Hecho!

Publicidad