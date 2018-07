Hoy en CELEBRITIES BÍBLICAS entrevisto a Jefté, el filicida de la Biblia

Liopardo | Liopardo

Todo el mundo conoce la historia de Abrahám e Isaac, y de cómo él ya iba a sacrificar a su hijo por orden mía y al final le mandé a un ángel para decirle que era broma, que se detuviera, que no hacía falta. ¡Qué tío mas loco! La historia tuvo un final feliz. Pues bien, hubo después un tío más loco todavía que me prometió que si le ayudaba a ganar en la guerra contra los amonitas, sacrificaría al fuego a la primera persona de su casa que saliese a recibirle. Resultó ser su propia hija. Y esta vez no hubo perdón. Se la tuvo que cargar. Este lumbreras se llamaba Jefté y llegó a ser Juez de Israel. Bajo hasta el Purgatorio, que es como el IKEA del cielo, solo que algo más fácil de salir, y me lo encuentro viendo la tercera temporada de Juego de Tronos. Diostuitero: ¡Hola Jefté, tienes un minuto para una entrevista para Liopardo? Jefté: Sí, por supuesto, un segundo, que acaba el capítulo ya. Me encanta esta serie, muere hasta el apuntador. Diostuitero: No tengo tiempo. O me prestas atención ya o te mando al Infierno. Jefté: Vale, vale, hay que ver, no has cambiado nada. Me habían dicho que después del Nuevo Testamento eras más enrollado, pero nada, sigues igual. Diostuitero: Mi pregunta es: ¿Cómo se te ocurrió prometerme que matarías al primero que saliese a recibirte? ¿Y más teniendo en cuenta que solo tenías una hija? Jefté: Pues verás, Dios. Sabes que yo era un poco bandolero, y siempre que volvía a casa me encontraba con mi suegra que salía a echarme la bronca por andar por ahí de picos pardos. ¡Pensaba que iba a salir ella! Justo ese día le da por no salir. Diostuitero: Entiendo. Yo cuando bajé a la Tierra no me casé solo por eso, por no tener suegra. Son peor que el demonio. Otra pregunta: tu hija te dijo que cumplieses tu promesa, pero que antes le dejases vagar por los montes con sus amigas para "llorar esa muerte siendo todavía virgen". Y tú se lo permitiste. ¿Y esa petición tan rara? Jefté: Nada, que la muchacha quería irse de Erasmus. Ahora, ahí hiciste un gran milagro, porque volvió virgen también. Diostuitero: Sí, en efecto. Y mi última pregunta, ¿qué te parece el Purgatorio? Jefté: Pues a ver, como sitio no está mal. Tienes todas las series que quieras y nadie te pone reggaetón, como en el Infierno, pero la compañía es muy anodina. Los mejores están arriba, y los peores, que son los más divertidos, abajo. Aquí, ni chicha ni limoná. Oye, si me cambias de planta te prometo matar al primero que salga a recibirme, como la otra vez. ¿Aceptas? Diostuitero: Ummmm, vale. Sube al Cielo y te saldrá un tío con barba y unas llaves. Te lo cargas. El muy jodío me negó tres veces y todavía no le he castigado.