Hoy en CELEBRITIES BÍBLICAS entrevisto a Jacob, el tipo que venció a un vampiro

Hoy entrevisto a uno de mis patriarcas más queridos: Jacob. No en vano en Malaquías 1:2-3 dije : “Yo amé a Jacob y odié a Esaú”. Me acerco hasta su escalera, la escalera de Jacob, pero sus dos mujeres me dicen que ahora prefiere tomar el ascensor, porque tiene más de 3000 años. Lo entiendo. Finalmente, lo encuentro jugando con los botoncitos. Nos abrazamos. -¡Oh, Jacob, hijo amado mío! He venido a entrevistarte y a ver si necesitabas algo, ya sabes que me tienes para lo que quieras. -Gracias diosito. ¿Este botón para qué sirve? Pulsa el de llamada a los bomberos en caso de encierro en el ascensor. Le contesta un airado San Pedro: -¡Jacob, deja ya los botoncitos! ¡Dios, dile algo, que me tiene harto! -Déjale que juegue, que se aburre. -¡Claro, tú siempre de su lado y riéndole las gracias! -Y tú siempre tan negativo, Pedro. Pedro se queda callado, como siempre que le recuerdo aquella vez que me negó tres veces, y doy comienzo a mi entrevista con mi amado Jacob: -Jacob, eres famoso porque le compraste la primogenitura a tu hermano Esaú por un plato de lentejas. Debían salirte buenísimas. ¿Tienes pensado presentarte a Top Chef? -En absoluto, diosito. De hecho la que cocina bien es mi madre. Acuérdate cuando nuestro pobre padre Isaac, que estaba ya casi ciego, le dijo a Esaú que le cocinase un cabrito y después le daría su bendición, y fue mi madre la que lo cocinó y me disfrazó de mi hermano para que yo le robase la bendición. -¡Sí, qué risas luego cuando llegó Esaú con su plato y ya no podía recibirlo, jajajaja! ¡Cómo le engañasteis! También eres famoso porque estuviste toda la noche luchando con un ángel y al amanecer, éste, temeroso de la luz, se retiró derrotado. ¿Cuál es tu secreto para derrotar a los vampiros? -Pues tiene su mérito, diosito, porque fue en el Antiguo Testamento y en aquel tiempo no había crucifijos. Tuve que usar ración extra de ajo. -Lo dicho, eres un maestro culinario. Cambiando de tema, tuviste dos mujeres a la vez, Raquel y Lía, y a la vez le ibas haciendo hijas a las esclavas. Tuviste doce hijos, las doce tribus de Israel. ¿Cómo podías con tanta actividad sexual? ¿Has pensado dedicarte al porno? - Con una dieta rica en nueces, miel y arándanos. Son alimentos que potencian el vigor sexual. Te lo recomiendo, diosito. ¡Bueno, que tonterías digo, si tú eres omnipotente y además para eso tienes a la paloma! -Exacto. Lo dicho, ¡eres el Ferran Adrià del cielo! Una última curiosidad. Mira que yo te trataba bien, y sin embargo en tu familia adorabais también a otros dioses. ¿Por qué? -Pues siguiendo con el tema de la comida... ¡nunca pongas todos los huevos en la misma cesta, diosito!