Hoy en CELEBRITIES BIBLICAS... entrevistamos al Profeta Daniel, el de los leones

Hoy entrevisto al Profeta Daniel, autor y protagonista del libro bíblico que lleva su nombre, algo así como el Woody Allen de la época: escribe el guión, lo dirige y lo protagoniza. Es uno de los profetas más fetenes de la Biblia y sin embargo, mucho menos famoso que otras figuras sagradas como Moisés o Abraham. Me dirijo hasta su puesto de trabajo, un zoo que actualmente regenta en el cruce entre el Limbo y el Cielo, y comienzo mi entrevista. Diostuitero: Buenos días, Daniel. Antes de nada, darte la enhorabuena por la victoria de tus leones frente al Barca en la Supercopa. Daniel: Hola Dios, gracias, pero en tu infinita sabiduría sabrás que esos son los leones de San Mamés, no los míos. Diostuitero: Es verdad, tengo la omnisapiencia que me da cada vez más fallos. Tendré que resetear. Daniel: ¡El Apocalipsis! Diostuitero: No será para tanto. Bueno, comienzo. Tú eres famoso porque te tiraron a un foso lleno de leones y no te comieron. ¿Como lo conseguiste? ¿A lo Angel Cristo? Por cierto, vaya nombrecito, por Dios. ¿Los toreaste? Daniel: ¿Torearlos? Yo estoy en contra del maltrato animal. La verdad es que no tengo ni idea de por qué no me comieron, pensaba que era cosa tuya, pero ya veo que no tienes ni idea. Diostuitero: Otra pregunta, dicen que cuando entraste al servicio de Nabucodonosor te hicieron eunuco. ¿Es eso verdad? ¿Como lo llevas? Daniel: Sí, es cierto, era lo normal en aquella época. Lo llevo bien, ahora tengo muchas más posibilidades que otros para ser colaborador de TeleCinco. Lo que siempre he llevado fatal es pronunciar el nombre entero de Nabucodonosor. Vaya nombrecito. Diostuitero: Y que lo digas, estos babilonios...Interpretaste sueños, profetizaste la fecha exacta de mi venida, salvaste a la casta Susana de ser lapidada...y además mientras estuviste en esa corte pagana lograste no pecar comiendo siempre alimentos permitidos. Daniel: Sí, lo más complicado fue lo último. Imagínate, viviendo en la corte de un rey, con esos banquetes. Todo el mundo poniéndose ciego a jamón, langosta, calamares...Que oye, que me digas que la pantera es un animal impuro, o el mono, pues vale, pero que no me dejes catar el cerdo, o mezclar cárnicos con lácteos... Diostuitero: ¿En serio dije yo todo eso? ¿Pero es que ibais a hacer alguna edición de MasterChef o algo? Otra pregunta, ¿tú podrías interpretar un sueño que tuve ayer? Daniel: Poder, poder, puedo. Pero a ver cómo te lo tomas, que he vengo del Antiguo Testamento y te conozco. Diostuitero: Tranquilo, no te mataré. Más que nada porque ya estás muerto. No me gusta trabajar dos veces. Bueno, no me gusta trabajar, ya sabes que solo lo hice 6 días. Desde entonces ahí abajo llevan miles de años rezándome para que vuelva al curro, pero yo ni caso. Daniel: Bueno, ¿me cuentas el sueño o no? Diostuitero: ¿Que te lo cuente? ¡Pues vaya mierda de profeta! Daniel: Pero si ese es un chiste viejísimo, vaya mierda de D...digo, alabado seas, oh Yahveh.

