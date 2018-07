Hoy en CELEBRITIES BÍBLICAS... Entrevistamos a Judit, la viuda negra

Liopardo | Liopardo

Hoy entrevisto a una mujer de armas tomar, una de las heroínas más celebradas de la Biblia: Judit. Para ello me he tenido que desplazar hasta uno de los apartados del Cielo más curiosos: el Departamento de Santos Asesinos. La encuentro en animada charla con otros dos famosos matarifes, el rey David y San Cirilo. -Matar con una honda no tiene mérito. Así a distancia, cualquiera- le dice Judit al rey. -¡Pero era un gigante! -Mejor me lo pones. Cuanto más grande es el objetivo, más fácil es darle. -Lo más inteligente es lo que hacía yo, que no me manchaba las manos – interviene San Cirilo -. -Cierto, Cirilo. Tú sólo eras autor intelectual e instigador, a lo Charles Manson. Tus secuaces obedecían tus órdenes y realizaban el trabajo sucio. Y lo hacían muy bien: recuerdo cómo trocearon y quemaron a la pobre Hypatia. -¡Que no se queje, que así logró ser protagonista de una peli de Amenábar!–interrumpo la conversación-. Judit, ¿podemos hablar un momento a solas? -¡Cuidado, mi Señor, que ya sabes lo que hace cuando se queda a solas con un hombre! - me advierte mi fiel David. -Tranquilo, soy Dios. Y si me mata, resucito. Judit y yo nos dirijimos a una nube apartada, donde doy comienzo a mi entrevista para @liopardo. -Buenos días, Judit. Pondré al día a nuestros lectores sobre tu historia. Eras una viuda israelita rica, muy bella y piadosa. El Rey Nabucodonosor había enviado sus tropas babilónicas ( aunque mi libro diga que eran asirias, pero ese es un error de tantos que tiene, es que no me lo corrigieron bien en la editorial) a asediar tu ciudad, Betulia. Estabais a punto de perecer de hambre y sed cuando se te ocurrió acudir al campamento enemigo y engatusar a su general, Holofernes. Estuviste bebiendo y bailando con él toda la noche, y cuando estaba borracho, le cortaste la cabeza. ¿Es cierto? -Ciertísimo, Señor – dice mientras observa mi cuello -. Es que yo siempre he sido más de Tarantino que de Amenábar. Kill Bill me vuelve loca. Adoro a Uma Thurman. -Pues deberías adorar solamente a tu Dios, y no a deidades paganas. Voy a hacer con que no he escuchado nada. -Vale, Dios. ¿No quieres beber algo? ¿Te animas y conviertes un poco de agua de nube en vino? Que está el Cielo muy aburrido. -Ja,ja. Ya sé por dónde vas. Que olvidas que soy omnisapiente. Venga, déjate de asesinatos y vamos a seguir con la entrevista. Regresaste a Betulia con la cabeza de Holofernes, y ya por la mañana, cuando sus soldados, que eran 120.000, vieron lo que había pasado, huyeron aterrados con tanta prisa que dejaron un montón de riquezas a los pies de la ciudad. Desde entonces fuiste aclamada como heroína de Israel. Viviste 100 años y no te volviste a casar, ¿por qué? -Si te fijas en el principio de la historia, yo ya era una viuda rica, ¿para qué iba a necesitar un marido? Y tú que sabes tanto, adivina cómo enviudé, jajajaja. -¡Te lo cargaste para heredarlo todo!