Las 7 gilipolleces más gordas por las que me rezáis

Cada vez que llega el Mundial noto como mi carpeta de Spam se llena a rebosar: miles y miles de oraciones pidiéndome que gane tal o cual selección. Como si a mí me importase algo el fútbol. Si realmente fuera así Israel ganaría todos los Mundiales, que para eso dice la Biblia que es mi Pueblo Elegido.

Esto me ha traído a la memoria que me rezáis por cosas absolutamente ridículas. He elaborado un pequeño Top 7:

7. Oraciones para que mate alguien.

Os parecerá increíble, pero hay gente que me reza para que haga desaparecer a su vecino, su pareja o su jefe. Se supone que soy Dios, y a pesar de lo que cuenta el Antiguo Testamento, no debería hacer el mal. Para este tipo de peticiones por favor dirigios un poquito más abajo y Satanás estará encantado de atenderos.

6. Oraciones para ligar.

Se supone que cuando bajé a la Tierra yo no ligué ( al menos eso dice mi libro), así que no voy yo a estar a pan y agua y vosotros pasándolo en grande.

5. Para que os toque la lotería.

Sobre todo si no compráis el décimo.

4. Por la paz en el mundo.

Se ve que no os habéis enterado de que uno de mis nombres bíblicos es "Jehová de los ejércitos".

3. Para que haga calor y cuando hace calor para que haga frío.

Soy Dios, no un puto climatizador.

2. Para que vuelva a reunirse Mecano.

Desde que le dedicaron aquel disco al Dalai Lama paso de ellos.

1. Para acabar con la pobreza en el mundo.

Daos una vuelta por el Vaticano, por favor.