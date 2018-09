Las fobias de Dios

Como he visto que todo el mundo se mete en Twitter a hablar de sus fobias, hoy voy contaros las mías. Abro hilo, o Testamento.

Para empezar, sé que es un poco raro que Dios, alguien que ha creado todo, tenga fobia algo que él mismo ha hecho. ¡Qué queréis que os diga, esto es como las alergias, que a lo mejor durante años no te afectan y de pronto te sale una! Pues así ha sido lo mío.

Al principio creé el mundo y vi que era bueno y todo eso, pero luego me volví más tiquismiquis.

1. Las serpientes

Tengo fobia a las serpientes. Lógico, desde que el diablo adoptó esa forma para convencer a Adán y Eva de que comieran la manzana, les tengo repelús. Dicen que la Biblia copió ese bicho de la religión egipcia, donde había una serpiente gigantesca y malvada, Apofis, que se dedicaba a interrumpir el recorrido solar de la barca pilotada por Ra ( mi equivalente egipcio), para evitar que consiguiera alcanzar el nuevo día.

2. El bricolaje

Desde aquella mala experiencia con los tablones y los clavos no soporto ver Bricomanía.

3. La ciencia

En cuanto veo a cualquiera hablando de ciencia o de lógica me salen sarpullidos. Empiezo a encontrarme mal, y noto como si desapareciera poco a poco.

4. La mirra

Me pasa desde que nací: ¡de todos los regalos que se le pueden hacer a un recién nacido y uno de los Reyes Magos ( la tradición católica se la adjudica al negro, mira qué bien), no se le ocurre otra cosa que regalarme una sustancia que se utilizaba para embalsamar a los muertos! ¡Qué mal rollo!

5. El pan

De tanto que multipliqué le cogí manía. ¡Todo el día comiendo pan! Por más que intentaba multiplicar jamón para acompañar, nada, ¡que no me salía!

6. El agua

Cualquiera que lea la Biblia sabe que tengo fobia al agua, por eso nunca me bañaba en ella, siempre caminaba por encima. A Moisés le pasaba lo mismo, él las separaba y pasaba por el medio.

7. Telecinco

Un día me puse todo ilusionado a ver un programa llamado ¡Sálvame! ¡Pensaba que era un programa religioso, pero no, era algo así como una comedia de terror! No me había llevado una decepción tan grande desde que fundaron el Vaticano.

Y éstas son algunas de mis fobias. Tengo muchas más, es lo malo de ser eterno, que tienes más tiempo para desarrollar gran cantidad de ellas. Espero que os haya gustado este post o también os cogeré fobia a vosotros.