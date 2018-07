Por fin veis la luz

Ha costado varios miles de años y ha habido momentos en que lo he pasado realmente mal con gente como Galileo o Darwin, que se empeñaban en haceros pensar, pero por fin, hoy, en el año 2018 después de mí, puedo decir bien orgulloso que sois y seréis siempre ese rebaño obtuso y ovino con el que siempre soñé.

Cuando parecía que la ciencia me tenía contra las cuerdas y yo mismo estaba a punto de desaparecer, he comprobado con gran satisfacción que volvéis a beber leche cruda y a cuestionar que alguna vez cruzásteis el espacio y llegásteis a la luna. Cuando en los hospitales se realizaban verdaderos milagros que dejaban a los míos como simples trucos de un galileo del siglo I, a vosotros os daba de nuevo por ignorarlos y parir vuestras crías en casa, con la asistencia de una doula en lugar de un equipo médico y todo su instrumental.

Si ahora mismo realizase una encuesta, percibiría con gran satisfacción como muchos de vosotros todavía afirmáis que la Tierra es plana y no gira alrededor del sol. Ja, ja, ¡no me equivoqué cuando os puse el mismo cerebro que el mono! Lo hice por no gastar, y las consecuencias están a la vista.

Compruebo con gran regocijo que el líder del partido más votado en España dice que luchará contra la eutanasia, porque, ¿qué es eso de que cada uno decida sobre su vida o su muerte? Sois propiedad mía y os morís cuando a mí me sale de los cojones. De los cojones, sí, porque para eso estoy hecho a imagen del hombre, varón, con barba y pelazo y con un patriarcado que empieza con Abrahán, sigue con Isaac, Jacob y termina en el cura de tu pueblo, que es un tío también, por si no te has dado cuenta.

Cuando ya empezábais a poner en tela de juicio que yo sanase imponiendo las manos, os volvéis locos con el reiki, que es lo mismo pero con distinto charlatán.

Cuando ya muchos dudaban de que yo caminase sobre las aguas, ahora a otros tantos os da por beberla a litros, vendida eso así a precio de oro. ¡Homeopatía se llama! ¡Vuestra estupidez llega incluso a comprar orina de supuestos curanderos que os la recetan como bebida milagrosa llegada de la China!

Cualquier día de éstos os mando una plaga como cuando en Egipto. No tendré que romperme la cabeza, de sarampión me vale, ¡porque como ahora estáis contra las vacunas, ja,ja,ja!