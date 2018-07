Explico por qué he incumplido mi promesa de la segunda venida

segundavenidaportada | Liopardo

Lo prometí varias veces en el Nuevo Testamento, y desde entonces seguís esperando: que bajaría de nuevo a la Tierra. Incluso os dije que sería durante esa misma generación, pero luego lo fui dejando y dejando, y hasta hoy. Y sigo sin tener ningunas ganas. Hoy en exclusiva para mis lectores de Liopardo explico mis razones: 1. La más obvia: la primera vez que bajé me crucificásteis. Y eso que convertía el agua en vino. 2. Mi novia vive en el cielo y no quiere que nos separemos. En efecto, estoy hablando de Santa María Magdalena, a la que encima mi Iglesia estuvo tachando de prostituta hasta bien entrado el siglo XX. 3. Para que me hicieseis un poco de caso tendría que hacerme youtuber o tertuliano. Otra opción sería aparecerme en Sálvame, el nombre me viene al pelo, pero descarto las tres. Tengo dignidad. 4. Descubriríais que no soy un tipo de 1,80 con pelazo liso y ojos azules, sino que poseo un físico propio de los habitantes de Oriente Medio del siglo I. Habría que cambiar toda la iconografía y eso es una pasta. 5. Si voy a Estados Unidos, el Imperio Romano de vuestra época, Donald Trump me deportaría. 6. Tendría que volver a embarazar a alguna virgen valiéndome de mi situación de superioridad (soy Dios) y esta vez podrían acusarme de violación. 7. Mis trucos, perdón, milagros, han quedado algo anticuados. En la era de los efectos especiales y el photoshop, caminar sobre las aguas es algo que hace cualquiera, sin ir más lejos, la mujer de Sagunto del otro día. ¿Multiplicar panes y peces? ¿Quién quiere panes y peces? Seguro que me pediríais pizzas cuatro estaciones o hamburguesas. 8.Tendría que volver a bautizarme en el agua del río Jordán y el agua estaba helada. Fue por eso que desde ese día decidí caminar sobre ella. 9. Otra vez tendría que hablar en parábolas, y entre nosotros, lo odio. Además no caben en un tuit. 10. Tendría que responder a miles de preguntas incómodas. Ya me imagino la rueda de prensa:” -¿Jesús, por qué aniquilaste a la humanidad con el diluvio? -¿Maestro, es verdad que como dice la Biblia hay que apedrear a los homosexuales? ¿Y a las adúlteras? - ¿Debemos quemar a los brujos y hechiceros?- Con la de faenas que te hicieron los romanos, ¿por qué tu sede está en Roma? - ¿Es la mujer impura durante la regla? “.Y cosas así. No definitivamente mejor me quedo aquí arriba.

