¿Existió la Estrella de Beleń?

Llega el momento de montar el belén o poner el árbol y algo que no puede faltar es la famosa estrella. La Biblia dice que mi Padre la utilizó para señalar el camino a los Reyes Magos. Es lógico, la vez anterior que tuvimos que guiar a alguien fue a Moisés y se tiró cuarenta años para cruzar un trozo de desierto. Ahora venían tres reyes con regalos y no era plan de que me los entregasen cuando cumpliese los cuarenta.

La estrella fue algo así como el Google Maps de mi nacimiento, si bien la factura de la luz que le vino a mi Padre ese mes fue de aúpa. Le salió cara la bombilla del portal.

Pero, ¿qué fue esa misteriosa estrella? ¿Es un cuento, o existió? Hay quien dice que pudo tratarse del Cometa Halley, pero no puede ser porque el Papa Calixto III lo excomulgó. ¡Sí! Se pensó que su aparición era un signo de la Ira de Dios porque los turcos se habían apoderado de Constantinopla. Además el cometa pasó cerca de la Tierra el año 12 antes de mí, así que tampoco puede ser.

Otros dicen que la Estrella de Belén pudo ser una nova que brilló intensamente allá por el 5 antes de mí, lo que coincide con la posible fecha de mi nacimiento. Es que yo no nací el año 1, sino entre el 7 y el 4 antes de mí, ya os lo explicaré algún día.

Otra explicación fue la que dio el famoso astrónomo Kepler en el siglo XVII. Señaló que podría tratarse de una serie de conjunciones planetarias entre Júpiter y Saturno que ocurrieron en el 7 A.C. , pero cĺaculos modernos lo han descartado porque dicen que los dos planetas no se acercaron tanto como para impresionar a los observadores.

¡Menudo lío! En realidad, los nacimientos de los dioses y héroes de la antigüedad siempre han estado rodeados de grandes prodigios, así que yo no iba a ser menos. Si Alejandro, Augusto, Buda o Krishna habían tenido su estrella, yo también tendría la mía. Amén.